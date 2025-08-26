長野計器が売り出しと自社株買いを発表◇ 長野計器が売り出しと自社株買いを発表◇

長野計器<7715.T>は２６日の取引終了後、大株主のエア・ウォーター<4088.T>などによる合計１７０万８７００株の売り出しと、上限２５万６３００株のオーバーアロットメントによる売り出しを発表した。売り出し価格は９月３日から５日までのいずれかの日に決める。



長野計器はあわせて、取得総数６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．１％）、取得総額１２億円を上限とする自社株買いを発表した。売り出しの株式需給に対する影響を緩和する狙い。取得期間は売り出し価格決定日の６営業日後から２０２６年１月３０日まで。東京証券取引所における市場買い付けで実施し、取得した株式は全て消却する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS