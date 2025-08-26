長野県須坂市のふるさと納税の返礼品であるシャインマスカットで産地偽装があった問題を巡り、市が偽装を行った返礼品業者「日本グルメ市場」（和歌山県）に対し、約２億４０００万円の損害賠償を請求する方針を固めたことが２５日、関係者への取材でわかった。

２６日の市議会全員協議会で議員に説明する。

市が、同社による産地偽装で損害を被った返礼品代について請求する。内訳は同社が所有する和歌山県内の事業所の出荷分が約１億６０００万円で、市内の事業所の出荷分が約８０００万円。市は同社の不動産や預金の仮差し押さえを申し立て、７月２９日に長野地裁で決定を受けた。

仮差し押さえは、民事訴訟などで金銭を請求している当事者が、訴訟などの終結前に相手が財産を処分できないようにする手続き。

市の調査では、同社は２０１９〜２４年度、山形県産のシャインマスカットなど計約１００トンを同市産として寄付者に送っていた。

市は６月、地元産以外の返礼品を受け取った可能性のある寄付者へのおわび文の郵便料や人件費などとして、同社に１０９７万円を請求している。