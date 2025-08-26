キャンペーン：ソニーαが対象、秋のキャッシュバックキャンペーン 最大4万円を還元、ボディ・レンズ同時購入でさらに1万～3万円が追加
ソニーは、ミラーレスカメラ「α」やその交換レンズなどを対象にしたキャッシュバックキャンペーンを8月29日（金）から開始する。カメラ単体で最大4万円、交換レンズ単体で最大1万円のキャッシュバックが受けられる。
カメラ、レンズ、マイクで3,000円～1万円のキャッシュバック額が設定されているほか、指定のカメラ＋レンズの同時購入で、別途1万円の還元も狙うことができる。
例えばα7 IV（4万円還元）＋FE 24-70mm F2.8 GM II（1万円還元）の場合、同時購入の特典としてさらに1万円が加算され、計6万円のキャッシュバック額となる。
キャンペーン名
αオータムキャッシュバックキャンペーン2025
キャンペーン期間（購入期間）
2025年8月29日（金）～10月14日（火）
応募締切Web：2025年10月28日（火）午前10時00分00秒 郵送：2025年10月28日（火）当日消印有効
対象商品（単品購入）
4万円キャッシュバック
・α7R V
・α7R IV
・α7R IVズームレンズキット
3万円キャッシュバック
・α7 III
・α7 IIIズームレンズキット
・VLOGCAM ZV-1
・VLOGCAM ZV-1ズームレンズキット
2万円キャッシュバック
・α7CR
1万5,000円キャッシュバック
・α6400高倍率ズームレンズキット
・α6400ダブルズームレンズキット
1万円キャッシュバック
・α7C II
・α7C IIズームレンズキット
・α7C
・α7Cズームレンズキット
・α6700
・α6700高倍率ズームレンズキット
・α6400
・α6400パワーズームレンズキット
・VLOGCAM ZV-E10 II
・VLOGCAM ZV-E10 IIパワーズームレンズキット
・VLOGCAM ZV-E10 IIダブルズームレンズキット
・FE 12-24mm F2.8 GM
・FE 16-35mm F2.8 GM II
・FE 24-70mm F2.8 GM II
・FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
・FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS
・FE 14mm F1.8 GM
・FE 24mm F1.4 GM
・FE 35mm F1.4 GM
・FE 50mm F1.2 GM
・FE 50mm F1.4 GM
・FE 16-25mm F2.8 G
・FE 20-70mm F4 G
・FE 24-50mm F2.8 G
・FE 24-105mm F4 G OSS
・FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS
・FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS
・FE 20mm F1.8 G
・FE 24mm F2.8 G
・FE 40mm F2.5 G
・FE 50mm F2.5 G
・FE 90mm F2.8 Macro G OSS
・FE PZ 16-35mm F4 G
・E 16-55mm F2.8 G
・E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
・E PZ 10-20mm F4 G
・E PZ 18-105mm F4 G OSS
・Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA
・ECM-S1
・ECM-W3
8,000円キャッシュバック
・Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA
・E 15mm F1.4 G
・E 11mm F1.8
5,000円キャッシュバック
・VLOGCAM ZV-E10
・VLOGCAM ZV-E10パワーズームレンズキット
・VLOGCAM ZV-E10ダブルズームレンズキット
・ECM-W3S
・ECM-M1
・ECM-B10
3,000円キャッシュバック
・ECM-G1
対象商品（同時購入）
3万円キャッシュバック
α1 II／α1／α9 III／α7R V／α7R IV
＋
FE 300mm F2.8 GM OSS
1万円キャッシュバック
α1 II／α1／α9 III／α7R V／α7R IV
＋
FE 16-35mm F2.8 GM II／FE 24-70mm F2.8 GM II／FE 70-200mm F2.8 GM OSS II／FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS／FE 50mm F1.2 GM／FE 20-70mm F4 G／FE 24-105mm F4 G OSS／FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS
α7S III／α7 IV／α7 III／α7CR／α7CII／α7C／VLOGCAM ZV-E1
＋
FE 20-70mm F4 G／FE 24-105mm F4 G OSS／FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS／FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS