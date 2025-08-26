ソニーは、ミラーレスカメラ「α」やその交換レンズなどを対象にしたキャッシュバックキャンペーンを8月29日（金）から開始する。カメラ単体で最大4万円、交換レンズ単体で最大1万円のキャッシュバックが受けられる。

カメラ、レンズ、マイクで3,000円～1万円のキャッシュバック額が設定されているほか、指定のカメラ＋レンズの同時購入で、別途1万円の還元も狙うことができる。

例えばα7 IV（4万円還元）＋FE 24-70mm F2.8 GM II（1万円還元）の場合、同時購入の特典としてさらに1万円が加算され、計6万円のキャッシュバック額となる。

キャンペーン名

αオータムキャッシュバックキャンペーン2025

キャンペーン期間（購入期間）

2025年8月29日（金）～10月14日（火）

応募締切

Web：2025年10月28日（火）午前10時00分00秒 郵送：2025年10月28日（火）当日消印有効

対象商品（単品購入）

4万円キャッシュバック

・α7R V
・α7R IV
・α7R IVズームレンズキット

3万円キャッシュバック

・α7 III
・α7 IIIズームレンズキット
・VLOGCAM ZV-1
・VLOGCAM ZV-1ズームレンズキット

2万円キャッシュバック

・α7CR

1万5,000円キャッシュバック

・α6400高倍率ズームレンズキット
・α6400ダブルズームレンズキット

1万円キャッシュバック

・α7C II
・α7C IIズームレンズキット
・α7C
・α7Cズームレンズキット
・α6700
・α6700高倍率ズームレンズキット
・α6400
・α6400パワーズームレンズキット
・VLOGCAM ZV-E10 II
・VLOGCAM ZV-E10 IIパワーズームレンズキット
・VLOGCAM ZV-E10 IIダブルズームレンズキット
・FE 12-24mm F2.8 GM
・FE 16-35mm F2.8 GM II
・FE 24-70mm F2.8 GM II
・FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
・FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS
・FE 14mm F1.8 GM
・FE 24mm F1.4 GM
・FE 35mm F1.4 GM
・FE 50mm F1.2 GM
・FE 50mm F1.4 GM
・FE 16-25mm F2.8 G
・FE 20-70mm F4 G
・FE 24-50mm F2.8 G
・FE 24-105mm F4 G OSS
・FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS
・FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS
・FE 20mm F1.8 G
・FE 24mm F2.8 G
・FE 40mm F2.5 G
・FE 50mm F2.5 G
・FE 90mm F2.8 Macro G OSS
・FE PZ 16-35mm F4 G
・E 16-55mm F2.8 G
・E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
・E PZ 10-20mm F4 G
・E PZ 18-105mm F4 G OSS
・Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA
・ECM-S1
・ECM-W3

8,000円キャッシュバック

・Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA
・E 15mm F1.4 G
・E 11mm F1.8

5,000円キャッシュバック

・VLOGCAM ZV-E10
・VLOGCAM ZV-E10パワーズームレンズキット
・VLOGCAM ZV-E10ダブルズームレンズキット
・ECM-W3S
・ECM-M1
・ECM-B10

3,000円キャッシュバック

・ECM-G1

対象商品（同時購入）

3万円キャッシュバック

α1 II／α1／α9 III／α7R V／α7R IV

FE 300mm F2.8 GM OSS

1万円キャッシュバック

α1 II／α1／α9 III／α7R V／α7R IV

FE 16-35mm F2.8 GM II／FE 24-70mm F2.8 GM II／FE 70-200mm F2.8 GM OSS II／FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS／FE 50mm F1.2 GM／FE 20-70mm F4 G／FE 24-105mm F4 G OSS／FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

α7S III／α7 IV／α7 III／α7CR／α7CII／α7C／VLOGCAM ZV-E1

FE 20-70mm F4 G／FE 24-105mm F4 G OSS／FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS／FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS