Snow Man宮舘涼太、俳優・水上恒司に絶賛される。「舘さんはまさに気遣いの人」

映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開）で、物語のキーマンとなる超常現象専門家・北斗総一郎役を演じる宮舘涼太（Snow Man）。水上恒司や山下美月らキャスト陣、さらにはスタッフも含め、宮舘の演技や人柄を絶賛する声が後を絶たない状況となっている。

■映画『火喰鳥を、喰う』について

主演に水上恒司、ヒロインに山下美月を迎え、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作『火喰鳥を、喰う』を実写映画化した本作。

信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記が届く。最後のページに綴られていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった…。

■プロデューサーが宮舘を激賞！「宮舘さんの存在は際立っている」

これは怪異か、それとも罠か――？

これまで観たことのないような先読み不能ミステリーが描かれる本作において、ひときわ強いインパクトを放つのが、宮舘演じる超常現象専門家・北斗総一郎だ。怪異現象に造詣が深い北斗は、大学時代の後輩である夕里子からの依頼を受け、彼らが巻き込まれている不可解な“現象”の解明に乗り出していく。

どこか怪しく危険な空気を纏う北斗の登場により、物語は誰もが予想だにしない展開を迎えていくことになるのだが、このキーマンとも言える役に抜擢されたのが、今回が映画単独初出演となる宮舘。本作のプロデューサー横山和宏が「宮舘さんの存在は際立っており、彼以外に北斗役は考えられません」と言わしめるほどの名演を披露している。

■水上恒司、山下美月ら共演者も、宮舘をベタ褒め

現場では北斗として強烈な存在感を放っていた宮舘だが、そんな宮舘との撮影について、北斗と真正面から対峙する主人公・雄司を演じた水上は「僕演じる雄司が主演ではありますが、物語を動かしていくのは北斗なので、この作品は舘さん次第だと思って（撮影に）入りました」と回顧。

実際に撮影を終え「現場では、舘さんが本当に良いバランサーになってくれ、和ませてくれたので、楽しい現場になりました」と感謝しつつ、「北斗の異物さは図々しさから来ると思うんですが、舘さんはまさに気遣いの人で、図々しさなんてものはまったく感じられないので、北斗ならではの異物さを出されたのが、どれぐらいすごいことか」と絶賛した。

また、夫の雄司、旧知の仲である北斗との間で揺れるヒロイン・夕里子を演じた山下も、「若いキャストの中では（宮舘さんが）最年長だったので、盛り上げてくださる部分もありつつ、現場を支えてくださいました。私が（演技の方向性で）迷っているときに『僕は監督にたくさん聞いちゃっているから、（監督に）聞いていいと思うよ』と言ってくださったことがあって、とても（そのひと言が）支えになりました」と感謝の想いを明かしている。

怪異のきっかけとなる「死者の手帳」を雄司たちに渡す新聞記者役の与沢を演じた森田望智は、「本当に（北斗は）キャラクターとして魅力的で、ずっと見ていたいなと思うくらい。宮舘さんが（北斗として）何かを言うと、真実にも嘘にも聞こえる瞬間があるというか。二面性をとても感じられて、キャラクターとしての魅力や面白さを、一緒にお芝居をしながら感じさせていただきました」と絶賛。

夕里子の弟・亮を演じた豊田裕大も、「宮舘さんが北斗を引き寄せているというくらい、（宮舘さんと役が）マッチしている感じがして。魅力が溢れている方だなと思いました。現場のムードメーカーとしてとても笑わせてくださいましたし、楽しかったです。またご一緒したいです」とリスペクトも交えながらコメントしている。

■映画情報

『火喰鳥を、喰う』

10月3日（金）全国公開

出演：水上恒司、山下美月、森田望智、吉澤健、豊田裕大、麻生祐未／宮舘涼太（Snow Man）

監督：本木克英

脚本：林民夫

原作：原浩『火喰鳥を、喰う』（角川ホラー文庫刊）

配給：KADOKAWA、ギャガ

(C) 2025「火喰鳥を、喰う」製作委員会

