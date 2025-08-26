日経225オプション9月限（26日日中） 4万5000円コールが出来高最多702枚
26日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1992枚だった。うちプットの出来高が7082枚と、コールの4910枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の473枚（2円高45円）。コールの出来高トップは4万5000円の702枚（48円安48円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
148 -1 1 50000
317 -1 2 49000
52 -1 4 48000
113 -4 7 47000
168 -11 13 46250
554 -17 16 46000
37 -19 23 45750
18 -22 26 45625
170 -28 28 45500
36 -35 32 45375
102 -39 36 45250
57 -46 42 45125
702 -48 48 45000
23 -55 55 44875
109 -66 64 44750
33 -71 79 44625
363 -81 84 44500
24 -92 98 44375
242 -100 115 44250
23 -100 140 44125
459 -115 150 44000
37 -110 180 43875
139 -145 190 43750
17 -155 215 43625
224 -170 245 43500
31 -160 305 43375
94 -165 340 43250 1100 8
31 -270 350 43125
213 -225 395 43000 1115 +290 16
19 -225 460 42875
91 -260 485 42750 870 +140 4
2 -235 670 42625 800 +140 25
169 -315 600 42500 750 +150 106
7 -385 660 42375 675 +35 13
9 -300 725 42250 620 +135 89
14 800 42125 570 +200 3
34 -295 930 42000 590 +140 434
2 1030 41875
9 -365 1035 41750 505 +115 58
41625 465 +115 14
41500 430 +110 171
41375 395 +95 32
41250 365 +90 85
41125 340 +55 79
1 -320 1670 41000 305 +60 419
40875 285 +65 11
40750 265 +55 91
40625 245 +55 16
40500 225 +45 345
40375 190 +20 13
40250 185 +30 52
40125 185 +40 36
2 -605 2465 40000 165 +25 446
39875 150 +20 36
