　26日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1992枚だった。うちプットの出来高が7082枚と、コールの4910枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の473枚（2円高45円）。コールの出来高トップは4万5000円の702枚（48円安48円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 148　　　-1　　　 1　　50000　
　 317　　　-1　　　 2　　49000　
　　52　　　-1　　　 4　　48000　
　 113　　　-4　　　 7　　47000　
　 168　　 -11　　　13　　46250　
　 554　　 -17　　　16　　46000　
　　37　　 -19　　　23　　45750　
　　18　　 -22　　　26　　45625　
　 170　　 -28　　　28　　45500　
　　36　　 -35　　　32　　45375　
　 102　　 -39　　　36　　45250　
　　57　　 -46　　　42　　45125　
　 702　　 -48　　　48　　45000　
　　23　　 -55　　　55　　44875　
　 109　　 -66　　　64　　44750　
　　33　　 -71　　　79　　44625　
　 363　　 -81　　　84　　44500　
　　24　　 -92　　　98　　44375　
　 242　　-100　　 115　　44250　
　　23　　-100　　 140　　44125　
　 459　　-115　　 150　　44000　
　　37　　-110　　 180　　43875　
　 139　　-145　　 190　　43750　
　　17　　-155　　 215　　43625　
　 224　　-170　　 245　　43500　
　　31　　-160　　 305　　43375　
　　94　　-165　　 340　　43250　　1100 　　　　　　　 8　
　　31　　-270　　 350　　43125　
　 213　　-225　　 395　　43000　　1115 　　+290　　　16　
　　19　　-225　　 460　　42875　
　　91　　-260　　 485　　42750　　 870 　　+140　　　 4　
　　 2　　-235　　 670　　42625　　 800 　　+140　　　25　
　 169　　-315　　 600　　42500　　 750 　　+150　　 106　
　　 7　　-385　　 660　　42375　　 675 　　 +35　　　13　
　　 9　　-300　　 725　　42250　　 620 　　+135　　　89　
　　14　　　　　　 800　　42125　　 570 　　+200　　　 3　
　　34　　-295　　 930　　42000　　 590 　　+140　　 434　
　　 2　　　　　　1030　　41875　
　　 9　　-365　　1035　　41750　　 505 　　+115　　　58　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 465 　　+115　　　14　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 430 　　+110　　 171　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 395 　　 +95　　　32　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 365 　　 +90　　　85　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 340 　　 +55　　　79　
　　 1　　-320　　1670　　41000　　 305 　　 +60　　 419　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 285 　　 +65　　　11　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 265 　　 +55　　　91　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 245 　　 +55　　　16　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 225 　　 +45　　 345　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 190 　　 +20　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 185 　　 +30　　　52　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 185 　　 +40　　　36　
　　 2　　-605　　2465　　40000　　 165 　　 +25　　 446　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 150 　　 +20　　　36　