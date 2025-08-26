日経225オプション10月限（26日日中） 4万4000円コールが出来高最多168枚
26日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2186枚だった。うちプットの出来高が1403枚と、コールの783枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の98枚（50円高500円）。コールの出来高トップは4万4000円の168枚（165円安385円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
42 -1 1 54000
2 2 53000
4 -3 3 52000
22 -4 4 51000
39 -4 7 50000
76 -9 13 49000
80 -14 26 48000
46 -29 51 47000
69 -55 100 46000
2 -55 125 45750
40 -75 155 45500
9 -85 170 45250
52 -95 200 45000
2 -100 250 44750
10 -125 280 44500
8 300 44375
6 -180 325 44250
168 -165 385 44000
14 -165 445 43750
39 -200 515 43500
5 590 43250
14 -205 700 43000
9 -205 945 42500
2 1070 42125 1190 8
9 -280 1135 42000 1070 +130 20
11 1360 41750
41500 865 +100 55
41000 700 +65 40
2 2205 40500 580 +55 22
40125 490 2
40000 500 +50 98
39750 450 4
39625 430 6
39500 410 +60 32
39375 355 4
39250 365 8
39125 335 3
39000 320 +25 82
38750 310 +45 5
38625 275 3
38500 260 +10 37
38375 250 0 2
38250 240 8
38125 250 4
38000 215 +10 29
37750 200 +10 16
37625 190 4
37500 185 +15 41
37250 170 11
37000 155 +10 90
36750 145 6
36500 135 +10 28
