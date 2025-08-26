　26日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2186枚だった。うちプットの出来高が1403枚と、コールの783枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の98枚（50円高500円）。コールの出来高トップは4万4000円の168枚（165円安385円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　42　　　-1　　　 1　　54000　
　　 2　　　　　　　 2　　53000　
　　 4　　　-3　　　 3　　52000　
　　22　　　-4　　　 4　　51000　
　　39　　　-4　　　 7　　50000　
　　76　　　-9　　　13　　49000　
　　80　　 -14　　　26　　48000　
　　46　　 -29　　　51　　47000　
　　69　　 -55　　 100　　46000　
　　 2　　 -55　　 125　　45750　
　　40　　 -75　　 155　　45500　
　　 9　　 -85　　 170　　45250　
　　52　　 -95　　 200　　45000　
　　 2　　-100　　 250　　44750　
　　10　　-125　　 280　　44500　
　　 8　　　　　　 300　　44375　
　　 6　　-180　　 325　　44250　
　 168　　-165　　 385　　44000　
　　14　　-165　　 445　　43750　
　　39　　-200　　 515　　43500　
　　 5　　　　　　 590　　43250　
　　14　　-205　　 700　　43000　
　　 9　　-205　　 945　　42500　
　　 2　　　　　　1070　　42125　　1190 　　　　　　　 8　
　　 9　　-280　　1135　　42000　　1070 　　+130　　　20　
　　11　　　　　　1360　　41750　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 865 　　+100　　　55　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 700 　　 +65　　　40　
　　 2　　　　　　2205　　40500　　 580 　　 +55　　　22　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 490 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 500 　　 +50　　　98　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 450 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 430 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 410 　　 +60　　　32　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 355 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 365 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　39125　　 335 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 320 　　 +25　　　82　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 310 　　 +45　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38625　　 275 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 260 　　 +10　　　37　
　　　　　　　　　　　　　38375　　 250 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 240 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38125　　 250 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 215 　　 +10　　　29　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 200 　　 +10　　　16　
　　　　　　　　　　　　　37625　　 190 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 185 　　 +15　　　41　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 170 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 155 　　 +10　　　90　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 145 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 135 　　 +10　　　28　