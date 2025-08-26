　26日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は154枚だった。うちプットの出来高が141枚と、コールの13枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の46枚（85円）。コールの出来高トップは4万8000円の5枚（110円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　15　　52000　
　　 5　　　　　　 110　　48000　
　　 2　　 -80　　 180　　47000　
　　 1　　　　　　 280　　46000　
　　 2　　　　　　 520　　45000　
　　 1　　　　　　 720　　44000　
　　　　　　　　　　　　　41000　　1015 　　 +80　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 860 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 255 　　　+5　　　12　
　　　　　　　　　　　　　34500　　 190 　　　+5　　　12　
　　　　　　　　　　　　　33500　　 170 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　99 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　30750　　　95 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　85 　　　　　　　46　
　　　　　　　　　　　　　27250　　　60 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　44 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　41 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　11 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 7 　　　 0　　　 5　


株探ニュース