日経225オプション11月限（26日日中） 3万円プットが出来高最多46枚
26日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は154枚だった。うちプットの出来高が141枚と、コールの13枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の46枚（85円）。コールの出来高トップは4万8000円の5枚（110円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 15 52000
5 110 48000
2 -80 180 47000
1 280 46000
2 520 45000
1 720 44000
41000 1015 +80 8
40500 860 2
36000 255 +5 12
34500 190 +5 12
33500 170 5
31000 99 10
30750 95 25
30000 85 46
27250 60 1
25000 44 -3 2
24000 41 10
16000 10 2
15000 11 1
10000 7 0 5
株探ニュース
