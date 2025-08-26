ÌÔ½ëÆü¤ÎÅìµþÅÔ¿´35.1¡î¡¡ 9ÆüÏ¢Â³¤Ç2022Ç¯¤ËÊÂ¤Ö¡ÖºÇÄ¹µÏ¿¡× Ç¯´ÖÆü¿ô¤â22ÆüÌÜ¤Ç2023Ç¯¤ËÊÂ¤Ö¡ÖºÇÂ¿µÏ¿¡×
¤¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï35¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç9ÆüÏ¢Â³¡¢2022Ç¯¤ËÊÂ¤ÖºÇÄ¹µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¸áÁ°10»þÈ¾¤ÎÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü»±¤ò¤µ¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¤âÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¤È¾å¾º¤·¤¿ÅìµþÅÔ¿´¡£Ãë¤¹¤®¤Ë35.1¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç9ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤ÈÊÂ¤ÖºÇÄ¹µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö¤ÎÆü¿ô¤â22ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
30ÂåÃËÀ
¡Ö9Æü¤â¡ÊÌÔ½ëÆü¤¬¡ËÂ³¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¡ÊµÏ¿¤¬¡Ë¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡×
60ÂåÃËÀ
¡Ö¤³¤ì¡ÊÎäµÑ¥°¥Ã¥º¡Ë¤Ï¿ôÆüÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤ªËß¤ò²á¤®¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬°Û¾ï¡×
Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿åÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
7ºÐ
¡Ö¡Ê¸ø±à¤Î¡ËÍ·¶ñ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¿å¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¡×
20Âå½÷À
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Ç²ÆµÙ¤ß¤â½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿åÍ·¤Ó¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¤¤ç¤¦¤ÏÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÇÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¤·¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÆÁÅç¸©¤Î·ê¿á¤Ç38¡î¡¢ºë¶Ì¸©¤Î·§Ã«¤äÌ¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç37¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£