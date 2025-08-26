歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

夏フェス「a-nation 2025」に向けてのリハーサルについて綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「ほんっっっとうに素晴らしい通しリハーサルでしたっ」「一座の百戦錬磨の底力が半端ない！！！尊敬しかない」 夏フェス「a-nation 」へ準備万端





浜崎あゆみさんは「いやーーーほんっっっとうに素晴らしい通しリハーサルでしたっ」と、投稿。



続けて「皆さんそれぞれがどれ程の時間と想いを費やし今日集まって下さったのかが透けてしっかり見えるほど眩しく美しい姿でした...」と、明かしました。









更に「そして、一座の百戦錬磨の底力が半端ない！！！尊敬しかない」「沢山のスタッフの皆様も、様々な準備を本当に有難うございました！」と、その思いを綴りました。



最後に、浜崎あゆみさんは「A-NATION観ずに夏は終われないですよーーーーーっ」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「お疲れ様 最高の通しリハ出来て良かったね 皆さんゆっくり休んで下さい エーネ楽しみ過ぎる」・「どんな浜崎Worldが見れるのか今から楽しみだよー」・「お疲れ様です。すごい疲労とテンションだろうに近況をこうして発信してくださってありがとうございます。楽しみです」・「もうすぐですね♥ おもいっきり楽しい日にしてね 応援してます」などの反響が寄せられています。









夏の大型野外フェスティバル「a-nation 2025」は、東京・味の素スタジアムにて、８月３０日（土）・３１日（日）の2日間にわたって開催されます。







【担当：芸能情報ステーション】