26日、GENERATIONSの片寄涼太さん、山之内すずさん、見取り図の盛山さん・リリーさん、かけおちの青木マッチョさんが、消防団入団促進広報2025『この街でみんなと強くなろう！』に登壇しました。

【写真を見る】【見取り図・盛山】去年と服のサイズが大違い 激痩せで「衣装さん泣かせです」





去年に引き続き、入団サポーターを務めたお笑いコンビ・見取り図のおふたり。消防服を着た感想を聞かれた盛山さんは"漫才衣装より、こっちの方がしっくりくる"と話すと、MCから"去年と盛山さんは、サイズ違うんじゃないですか？"と、ツッコミが。その質問に対し、“お気付きだと思いますが、このズボン、ぶかぶかでございまして。私ほぼ乳首ぐらいまで上げています"と言い、会場の笑いを誘っていました。









続けて、“この修正してもらっている最中に、さらに15キロぐらい（体重が）落ちた"と明かし、“衣装さん泣かせです"と、告白しました。









イベント内では、新たなポスターのお披露目も行われ、撮影の裏話を披露。ホースを担いで撮影した盛山さんは、とても重かったらしく、"体感では、おっさんをずっと抱きかかえてるぐらい"と、その重さを表現。"躍動感を出すために、こう持って、一歩前に来てくださいって（言われて）""パーソナル（トレーニングを）受けてるぐらい（の感じだった）"と、とてもハードな撮影だったことを明かしていました。









