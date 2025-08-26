【MLB】ドジャース7ー0レッズ（8月25日・日本時間26日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、自打球が直撃し…“悶絶”する様子

ドジャースの大谷翔平投手がレッズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席で自打球を受け、思わず悶絶する姿にファンから心配の声が広がった。

この日、第1打席はサードフライ、第2打席は四球で出塁。3点をリードしていた5回、1死走者なしで迎えた第3打席だった。相手は先発の剛腕ハンター・グリーン。カウント1-1からの3球目、低めのスプリットにバットを合わせた打球は、大谷の右足先付近を直撃する自打球となった。

大谷は「アイッ！」と大きな声を上げ、その場で顔をしかめて膝をつく仕草。普段は痛みをこらえて立ち続けることの多い大谷だけに、珍しいリアクション。この試合の実況を務めた清水俊輔アナウンサーも「これはけっこう痛そうにはしています」と声を落とした。

痛みに耐える大谷の姿に、中継の視聴者からも「大丈夫か」「つま先か？」「いたそー」「自打球きたー」「怪我すんな」「ケガしないでね」といった心配の声が次々と寄せられた。

大谷は自打球を受けたあとにホームランを放つこともあり、“自打球はホームランフラグ”とする声もある。しかしこの日の第3打席はファーストゴロに倒れた。

幸い大きなアクシデントにはつながらなかった様子だが、ドジャースにとって不可欠な存在だけに、ファンも息をのんだ瞬間だった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）