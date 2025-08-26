『1人1着』買うべきかも！【ワークマン】雨の日も怖くない！「撥水ボトムス」

雨の日は傘を差していても洋服が濡れてストレス……。そんなとき活躍するのが、水を弾く撥水機能付きのアイテム。プチプラで機能性に優れたラインナップを展開する【ワークマン】からは、雨の日にぴったりの撥水ボトムスが登場！ 機能性はもちろんきれい見えも狙えるデザインで、1本あればオンオフ問わず重宝する予感です。

機能性とトレンド感を両立！ きれいめプリーツスカート

【ワークマン】「レディース撥水メタリックプリーツスカート」\2,300（税込）

「高撥水」（公式サイトより）が特徴のスカート。きちんと感のある細プリーツデザインで、トレンドのプレッピースタイルも叶いそうです。歩くたび繊細なプリーツが軽やかに揺れ、周りの注目を集められるかも。コンパクトに持ち歩けるパッカブル仕様なので、バッグに入れておけば急な雨の日にも便利です。大人に似合うくすみピンクやサックスブルーに加えて、シルバーグレーやブラックなど上品な色展開が魅力的。

オフィスシーンにもぴったり！ センタープレス入りパンツ

【ワークマン】「レディース撥水ストレッチツイルパンツ」\1,900（税込）

スラリとしたセンタープレスが美しく、一点投入でワンランク上のコーデに仕上がりそうなパンツ。きちんと感がありながら、ウエストゴムやストレッチ素材で楽ちんなのが嬉しいポイント。公式サイトには「水を弾く撥水加工」とあり、雨の日もストレスフリーに過ごせそうです。ペプラムブラウスと合わせてフェミニンに、ラフなTシャツでカジュアルに。幅広いスタイリングが楽しめる予感。

