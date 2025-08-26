大谷翔平を野次り続けた男が明かした胸中と舞台裏 「俺が野獣を起こしちまったんじゃないか…」試合後もハイタッチ＆投げキッス
45号ホームラン後の言動が話題となった大谷翔平(C)Getty Images
ドジャース・大谷翔平の痛快な“リベンジ”が、様々な方面で大反響を呼んでいる。
現地時間8月24日の敵地パドレス戦。9回1死から、松井裕樹の高め直球を右翼席へ運ぶ45号ソロを放ち、試合を決定づけた。そして本塁生還後には、ド軍ベンチの横から野次を飛ばしていたパドレスファンとまさかのハイタッチ。SNSを中心に映像が拡散し、「素晴らしい仕返し」と全米で話題となった。
【動画】まさか！？大谷翔平が敵ファンとハイタッチ…異例の行動に出る
そのファンとは、サンディエゴ出身のビリー・ジーンさん。ジーンさんは、試合後にドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のオンラインインタビューに出演した。
およそ2万ドル（約295万円）のボックス席で義理の弟や友人と観戦。「日本でも報道されているし、メジャーリーグ中継でも取り上げられている…正直おかしな感覚だね」と驚きを隠さない。決して野球通ではなく、義弟から「大谷は野球界のマイケル・ジョーダンだ」と教えられるまで名前も知らなかったという。
それでも試合中は、声を張り上げた。7回には大谷の前のバッターである9番のダルトン・ラッシングが打席に立った時には、「この打者だけ抑えろ、次は10打数ノーヒットだから大丈夫だ！」と挑発した。
そのラッシングは決勝の3ラン。すると、大谷は振り返って、ジーンさんを指さしたという。本人も「（野次が）聞こえてるのか？と思った」と懐疑的となった。そして9回、大谷が本塁打を放った瞬間には「三塁を回ってきた時点で、絶対にこっちに来ると思った」と確信。実際にハイタッチが交わされ、球場は大盛り上がりとなった。
周囲の反応も印象的だったという。ムーキー・ベッツから「誰に向かって言ってるんだ」というような表情で睨まれ、ド軍ベンチも「アイツを黙らせたぞ」という雰囲気に包まれていたと明かす。ジーン氏は「俺が野獣を起こしちまったんじゃないかと思った」と苦笑いを浮かべた。
サプライズは試合後にもあった。整列を終えた大谷は、再びベンチ横に戻り、ジーン氏にもう一度ハイタッチを求めたのだ。さらに投げキッスまで残して去っていったという。「最高に挑発的だったけど、心底うれしかった。まるで友達とゲームをしている感覚だった」と振り返り、「彼がなぜGOAT（史上最高）と呼ばれるのか理解したよ」と尊敬を示した。
普段はマーケティング関連の仕事に従事しているとあって、「俺は広告の世界で“仕掛ける”側だけど、この日は完全に“仕掛けられる”側だった。最高の広告みたいな体験だったよ」とジーン氏。インタビュー中も反響が絶えず、スマホは鳴り続けていたようだが、最後に大谷へのメッセージを求められると「リスペクト。あの男は本当にすごいし、それ以上でも以下でもない」と笑顔で答えていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]