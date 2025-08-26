¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÍèÇ¯ÅÙ³µ»»Í×µá34.8Ãû±ß¡¡4865²¯±ßÁý¤¨¤Æ²áµîºÇÂç¡¡¹âÎð²½¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬ËÄ¤é¤à
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÏÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î³µ»»Í×µá¤È¤·¤Æ¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢²áµîºÇÂç¤Î¤ª¤è¤½34.8Ãû±ß¤òµá¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¤¤ç¤¦È¯É½¤·¤¿ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î³µ»»Í×µá¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ç34Ãû7929²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤è¤ê4865²¯±ßÁý¤¨¤Æ²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¦°åÎÅ¤äÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤ÎÁý³ÛÊ¬¤Ï¡¢3516²¯±ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¤ä²ð¸îÊ¬Ìî¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤Î²áÄø¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÍ½»»³Û¤Ï¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£