先週は「外交ウィーク」となった石破首相。



（石破首相）

「国際社会でも分断が進み、国際秩序も大きな挑戦に直面をいたしております」



20日から横浜市で3日間開催されたアフリカ開発会議「TICAD」では、30を超える首脳らとの会談に臨み日本とアフリカの協力関係をアピール。



また、23日には、来日した韓国の李在明大統領と日韓首脳会談を行うなど、連日の外交日程に意欲的に取り組みました。





その翌日の日曜日には、都内のホテルで小泉純一郎元首相などと会食。政権運営や自民党内の情勢などについて意見交換したということです。続投の姿勢を崩さない石破首相ですが、1か月前には…。（石破首相･参院選挙翌日）「比較第一党としての責任、国家国民の皆さまに対する責任を果たしていかねばならないと考えております」参議院選挙で自民党は大敗。与党で過半数の議席を維持できず衆議院に続き、参議院でも少数与党となりました。党内では”石破おろし”の声が広がるなど、強い向かい風が吹いていましたが、最新の世論調査では‟風向き”に変化が…。NNNと読売新聞が8月22日から24日まで行った世論調査では、石破内閣の支持率は「39％」と前回7月の調査から17ポイントも上昇しました。2008年に現在の調査方法になってからは過去最大の上昇幅です。一方で「支持しない」と答えた人は17ポイント下がり50％で、依然として不支持が支持を上回っています。また、7月の参議院選挙の結果を受けて、石破首相は辞任すべきだと思うか尋ねたところ、「思わない」は50％で、「思う」の42％を8ポイント上回りました。次の自民党総裁に誰がふさわしいか、には高市早苗氏が24％で最も多く、小泉進次郎氏が21％で続きました。石破首相は14％でしたが、先月の8％から6ポイント上昇しました。参院選での惨敗から一転、大幅な支持率アップとなった石破内閣。こうした“風向きの変化”について静岡県民は…。（60代）「政治全体が私たちの分からないところで動いている気がして見えてこない。支持率だけで判断するのは怖いかなと」（50代）「支持率は思ったよりも下がらなかった。後退するかと思ったら横ばい。もう少し国の景気とか物価上昇を抑えてくれたら」（50代）「すぐに（首相が）変わってしまうよりも様子を見て長期的にやっていただいて結果を見ていくのがいいのかなと。石破さんなら石破さんでもう少しがんばってほしいと思います」“石破おろし”を巡る自民党の動きが注目される一方で、気になるのが…。（石破首相）「困っている人に重点化する対策が必要です。給付金ってそういうことです。早く届かなきゃ意味がないじゃないですか」自民･公明の与党が参院選の公約として掲げた「現金給付」です。石破首相は物価高対策として、国民一人あたり2万円から4万円の給付をする政策を打ち出したものの、具体的な実施時期については未定。実現には野党の協力も不可欠となりますが、おととい、立憲民主党の野田代表は…。（立憲民主党 野田 代表）「明確に（参院選で）民意としては否定されたと思うし、補正予算案にそのまま出してきても、どの政党も反対するのだろうと思う」現金給付案に否定的な考えを示しました。この”現金給付”について県民に聞いてみると。（50代）「2万円もらえると思っていない、もう忘れかけている。基礎控除を挙げるとか。そういう対応をしてほしいです」（10代）「最初に言ったことがやはり辞めるとなると、国民からの信頼も損なわれる。1回決めたことはやり抜いてほしい」（20代）「給付よりも補助金に使ってもらった方がいいのかなと。(給付金を）何に使うかもわからないし、子育て支援とかに使ってもらえたらいいなと」参院選での大敗から1か月。支持率は回復するものの未だ厳しい立場に置かれる石破首相。待ったなしの物価高にどう対応するのでしょうか。