「この業界は絶対に長くいるべきじゃない」セクシー女優20年目のホンネと「それでも還暦まで続けたい」理由
2005年のデビュー以来、数度の引退・復帰を繰り返しつつ、セクシー女優活動20周年を迎えた翔田千里さん。
20年のセクシー女優経験を通して、業界のさまざまな変化を実際に体感してきた翔田さんが、現在の業界について思うことを語ってくれました。
◆数回の休暇・引退と復活を繰り返して、活動20年
――今年でセクシー女優活動20周年の翔田さんですが、これまでに何度か活動休止や引退からの復帰もしていますよね。
翔田千里（以下 翔田）：はい。最初はデビューから2年目の2007年末で、一度休止しました。デビュー以来さまざまなお仕事をいただいて、いろいろな女性を演じて、挑戦して。
最終的に自分からハードSM作品を志願して出演したんです。そこで「やりたかったことはやりきっちゃった」と、燃え尽き症候群になってしまいました。
――一気にいろいろな活動をして、疲れてしまったんですかね。
翔田：それから2010年、今度は子宮の病気が見つかって、映像の仕事は引退。2011年に復帰して、次は2015年にセクシー女優としての活動は完全引退しました。
でも2017年に復帰して、それからずっと活動しています。結局、今が一番セクシー女優として長く活動し続けていますね（笑）。
◆エキストラに転身も、元セクシー女優の肩書が足枷に
――2015年の完全引退から復帰までの間は、なにをしていたんですか？
翔田：最初は「しゅう」という名前で、撮影会のモデルをしていたんです。でも仕事があまりなくて、結局セクシー女優としてデビューする前に働いていた人材派遣会社で契約社員になりました。それと並行して、エキストラの事務所に入って活動を。
――エキストラとしては、どんな活動を。
翔田：MVやワイドショーなど、4〜5本くらいは出演しましたね。でもバッグの広告をやったら、視聴者から「これは翔田じゃないか」って問い合わせが来てしまって。
広告って、コンプライアンスが厳しいんですよ。それで「どういうことだ」ってなって、結局おろされたんです。違約金などはなかったんですが、それでエキストラ事務所も辞めました。
――やっぱり、元セクシー女優が一般的な表舞台に出るのは、反対があったと。
翔田：そうですね。私も心のどこかで自分を「日陰の人間」だと思っているので、会社には「迷惑かけちゃったな」って。それと同時に「日の当たるところでは、働けないんだな」とも思ったので、エキストラを辞めたんです。
でも、実はずっとエキストラをやってみたかったんですよ。だから短い間でも、夢が叶って良かったと思っています（笑）。
◆AV新法について思うこと
――翔田さんは、AV新法についてはどう考えていますか？
翔田：もう施行から3年経って、業界には根付いてはきましたね。
契約書があるから、撮影でどんなプレイをするのか、などはわかりやすくなりました。あと、撮影が契約から1ヶ月後になるのは、スケジュールが組みやすいので個人的にはうれしいです。
――逆に、良くないなと思う部分はあります？
翔田：メーカーではない、個人が撮影して勝手に販売している映像と、メーカーがルールを守って撮影している映像が同じに見られているのは、違和感がありますね。
――たしかに、今までAV新法で逮捕されているのは、個人の撮影者ばかりですしね。
◆AVの“もの作りとしての魅力”が失われた
翔田：出演者としては、撮影が段取りで進むようになった点。契約書に書いてある以上のことはやらず、台本通りに撮影していくので、もの作りとしての楽しさは失われてしまいました。
新法前の現場では、その場で臨機応変に内容を変えたり、アドリブを入れたり、みんなで「作品を作っている」感覚があったんですよ。それがなくなったのは寂しいですね。
