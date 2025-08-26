避難所生活では様々な「ストレス」を緩和させることに努めよう


避難所生活では様々な「ストレス」を緩和させることに努めよう

■避難・被災生活：「避難先のウイルス感染防止策」を知る

「思いやり」が大事！

避難所生活では、次のようなストレスを感じやすいです。

1　不安・恐怖からくるストレス

2　日常生活とは異なることによるストレス

3　他人と生活するストレス

また、避難所には被災した多くの人々がやってくるため、インフルエンザウイルスやノロウイルス、新型コロナウイルスなどの感染対策にも注意する必要があります。飛まつ防止やプライバシーの保護など、少しでも不安要素を取り除くことが大切です。

■★避難所でできる飛まつ感染対策

・他人との距離はなるべく2m以上空け、換気と清掃をこまめに行う

・他人との境にパーテーションを設置する（段ボールやブルーシート、ブランケットなどを利用する）

・咳をするときは咳エチケット（1. マスク着用、2. ティッシュで鼻と口を覆う、3. 服の袖や内側で鼻と口を覆う）を心がける

咳エチケットを心がける


■NG行動

✕避難する場所を決めていない

災害発生後に避難場所や避難所を調べるのではなく、あらかじめ防災マップなどで確認しておきましょう。

また、密を避けるためにも複数の避難先候補を決めておき、臨機応変に対応できるようにしましょう。

✕お酒を飲んで大声で話す

避難所では、緊張やストレスを和らげるためにお酒を飲んで話したい人もいるかもしれませんが、他の人たちの迷惑を考え、思いやりのある行動が大切です。

■助かる命を助けるために

バッグにマスクやアルコール消毒液、体温計を入れる

著＝タイチョー、イラスト＝みぞぐちともや／『消防レスキュー隊員が教える だれでもできる防災事典』