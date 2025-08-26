「浮気する彼女を許してしまう」32歳男性のお悩み相談。「いつも真剣に謝ってくれるのに」浮気する女性の“性質”とは
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆真剣な気持ちは信じてあげるのが当然？
読者のみなさんの多くは、「恋人が真剣な気持ちをぶつけてきてくれたなら、その真剣さを信じてあげるべきだ」と考えていないでしょうか？
ですが、どんなに相手が真剣でも疑ったほうがいいシチュエーションは、けっこうあるのです。
今回はとある問題を抱える彼女について悩んでいるという和樹さん（仮名・男性・32歳）の相談をもとに、恋愛における“真剣さ”について解説していきます。
◆半年から1年ごとに浮気を繰り返す彼女
和樹さんは3年前にマッチングアプリで知り合った同い年の彼女と同棲中。ただ、付き合い始めた当初は結婚を前提に考えていたそうですが、彼女が何度も起こすトラブルが原因で、結婚を躊躇しているそう。
「付き合って以来、彼女はいろいろな男と浮気をしていて、これまでに3度も発覚しているんです。
他に気になる男ができるとあからさまに怪しい行動が増えるんで、すぐに気付くんですよ。『友達と飲んで来る』と言って朝帰りする日が増えたり、いつもはリビングに適当に置いてるスマホをトイレやお風呂に持っていったり。
それで浮気の証拠を掴んで追求すると、『ごめんなさい、もう二度とこんなことしないから許して。和樹のことが好きだからもう絶対に浮気しない』って、めちゃくちゃ号泣しながら謝ってくるんです。
ぽろぽろ流す涙は本物だから演技しているようには見えないし、真剣に謝罪して本当に後悔しているように見えるから、つい許しちゃうんですよ。でも半年とか1年ぐらいすると、また浮気――っていう繰り返しで（苦笑）」（和樹さん）
◆目の前で恋人から真剣に謝罪されたら？
和樹さんの話を聞いた読者の大半は、「なんでそんな口だけの謝罪に何度も騙されるんだ!?どうせまた浮気するんだからさっさと別れたほうがいい！」と、考えていることでしょう。
和樹さんもそんなことは百も承知なのですが、「真剣に謝ってくれているのを見ると、その気持ちを信じてあげたくなる」（和樹さん）とのこと。
たしかに、他人の話を聞くのと当事者として体験するのとでは大違いで、目の前で好きな人から真剣に謝罪されるというシチュエーションで、情が沸いて来て許してしまうという人は少なくないはず。
この問題で重要なポイントになってくるのが“真剣さ”です。
どうして口先だけの謝罪を信じてしまうんだと考えている人は、彼女が演技をしていて騙そうとしていると思っているのではないでしょうか？
しかし、和樹さんからの話を詳細に聞くかぎり、そのときの彼女はどう考えても真剣に謝罪しており、本気で「もう絶対に浮気しない」と誓っているようなのです。
◆彼女は“真剣さ”の持続力が短かった
結論を言うと、その彼女は“真剣さ”の持続力が短いのです。
浮気がバレてしまったときは、本気で後悔をして、真剣に謝罪をする。けれど、半年ほどするとその“真剣さ”の持続力が切れて、本音がコロッと変わり、また裏切ってしまう。
