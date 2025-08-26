やっぱ凹んでたほうがいいもんな！

と、キートップの凹みを愛してやまない僕は、ロジクールのMX Keysファン。あのタイプ時に指の腹をガイドしてくれる凹みが気持ち良すぎて、もう凹みのないキーは触れんくらいに思っています。

やっぱキートップは凹んでいたほうがいいのです。それがキーボードのひとつの理想なのです。すべてのキーボードよ、凹め！

…なんて過激な思想を抱いていたのですが、そんな思いを受け取った…わけじゃないと思うけど、エレコムの新作キーボード「Precisionist(プレシジョニスト)」は凹んでいます。よし。

フルキーとコンパクトの2モデル登場。4台切り替えに対応

凹んでいる以外の特徴としては、Bluetooth接続で3台、USBドングル（2.4GHz無線）での4台マルチペアリングに対応。スイッチで素早く切り替えることができます。

また、USB-Cバッテリー充電式なのでボディはかなりの薄型。

カラバリはホワイトとブラック、それぞれテンキー付きのフルキーボードと、テンキーレスのコンパクトキーボードというラインナップ。

キーはV型のパンタグラフ構造でキーストロークは1.5mm。

刻印はかな文字のないシンプルなデザインで、ファンクションキーにはメディアコントロールなどの機能も備わっています。

対応OSはWindows／macOS／iOS／iPadOS／ChromeOS／Android。それぞれに最適化した入力モードも搭載しているとのことで、複数のガジェットを使いこなす僕らには願ったりな仕様。

価格はAmazonですと、ミニサイズが7,980円、フルサイズが8,980円でした。

タイピング感は実際入力してみないとジャッジできないので、凹んでいるだけで飛びつくのはダメだとわかっているのですが、指が凹み以外受け付けない人は、選択肢のひとつに加えておいてもいいと思うな。

凹みは指を幸せにしますから（個人の感想です）。

