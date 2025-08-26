日本ハム・新庄剛志監督が２０日のオリックス戦（エスコンフィールド）の試合前、メンバー表交換に赤いマスクで登場した。試合開始直前に吉本のゴルフ芸人、アルバトロスしんが自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで行っていたライブ配信に「剛志 新庄」としてチャットに参加。スタメンが前日と同じメンバーであることや、ソフトバンク戦で「福島 柴田だよ」と継投を予告するなどしたが、なかなか本人と信じてもらえず、ついに「赤のマスクしてメンバー交換行ってあげる」と書き込んで、実際に赤のマスクで現れて本人だと証明してみせたようだ。

新庄監督は午後５時を過ぎ試合開始まで１時間を切ってもチャットを続けたため信用されず「今の時間はまだ大丈夫なの」などと書き込んだ。なかなか信じてもらえず「今日のメンバー交換、握手だけで終わるから見てて」「最後の審判だけハイタッチしてあげるよ」などと書き込んだが、それでも信じてもらえなかった。

最後に「そろそろユニホーム着だして気合い入れるから応援しといてよ」と書き込んで臨んだメンバー表交換には、普段の黒でなく、本当に赤のマスクで登場。チャット欄は「赤いマスク」「赤い」「赤！」などと書き込まれ「最後ハイタッチ！」「やばい！」「本物だった！！！」と沸いた。

それまで本人の書き込みだと信じていなかったアルバトロスしんも大感激。２１日に配信したライブ配信の動画「【日ハム】新庄剛志監督ご本人降臨 神回 応援ライブ生配信 山崎福也対佐藤 野村佑希のサヨナラを語ろう １８時半まで【オリックス】」を振り返る形で２５日に動画を更新。「【日ハム】神回ファイナル 新庄剛志監督ありがとう 先発福島蓮ー柴田獅子教えてくれてた！【ソフトバンク戦】」の冒頭で「スーパースター新庄剛志監督のおかげでみなさん遊びに来てくださり本当にありがとうございました！偉人の器のデカさははんぱなかったっす！私はこれからも初心忘れないよう日本ハムを応援しながら楽しんじょう！」と記し感謝した。