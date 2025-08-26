井川遥、息子が“どハマり”した手作りパスタ公開「この夏何度作っただろう」
【モデルプレス＝2025/08/26】女優の井川遥が26日、自身のInstagramを更新。息子に作った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】井川遥「お店みたい」と話題の手作りパスタ
井川は「ペスカトーレにどハマりした息子にこの夏何度作っただろう」とつづり、写真を公開。イカやタコがたっぷり入ったトマトソースのパスタが写っている。また「『宿題宿題』と何度言っただろう」と、夏休み中の息子とのやり取りを明かした。
この投稿に、ファンからは「料理上手で羨ましい」「お店みたい」「美味しそう」「愛情たっぷり」「本格的」「息子さん幸せ者！」「井川さんの手料理食べたい」「ほっこりする」といったコメントが寄せられている。
井川は、2006年11月に14歳上のファッションデザイナー・松本与氏と結婚。2009年6月に第1子、2012年7月に第2子を出産した。（modelpress編集部）
