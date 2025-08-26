「ちはやふる」で話題・優希美青、美背中＆美肩際立つドレス姿「笑顔可愛すぎ」「華奢で可憐」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】女優の優希美青が25日、自身のInstagramを更新。肩出しドレス姿を披露した。
【写真】「ちはやふる」女優、肩出しドレスで美スタイル披露
優希は黒のドレスを着用し、笑顔でカメラに向かってポーズを取った写真を投稿。美しい背中や肩のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「笑顔可愛すぎ」「華奢で可憐」「大人っぽくて素敵」「肩のラインが綺麗」といったコメントが寄せられている。
優希は、2018年公開の「ちはやふる −結び−」で花野菫を演じ、話題に。現在放送中の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）でも続投し、注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆優希美青、美背中披露
