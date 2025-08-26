カミナリ竹内まなぶ「アメトーーク！」ロケで全治8週間の怪我「右足アキレス腱に大きな音がして転倒」
【モデルプレス＝2025/08/26】お笑いコンビ・カミナリの竹内まなぶが8月24日、テレビ朝日系「アメトーーク！」（毎週木曜よる11時15分〜）のロケ中に負傷していたことがわかった。同月26日、同局より発表があった。
【写真】「アメトーーク！」ロケで負傷した人気芸人
同局は「8月24日（日）にテレビ朝日本社スタジオ内で行われたテレビ朝日の番組『アメトーーク！』のロケにおきまして、カミナリの竹内まなぶさん（グレープカンパニー所属）が右足アキレス腱を負傷しました」と発表。理由については「曲にあわせてダンスをしていたところ右足アキレス腱に大きな音がして転倒しました。病院で診察を受けた結果、右足アキレス腱の断裂で全治8週間程度と診断されました」と報告した。
また「ロケの際には、スタッフによる事前シミュレーション、トレーナーの指導のもとで準備運動やストレッチなど安全には配慮しておりましたが、今回の事案を受け、今後はより細心の注意を払って番組制作にあたってまいります」とした上で「竹内まなぶさんが負傷されたこと、心よりお詫びするとともに、一日も早い回復をお祈り申し上げます」と結んでいる。
2011年に結成された同コンビ。2016年に「M-1グランプリ」の決勝に進出、翌2017年には同大会の決勝進出に加えて「キングオブコント」の準決勝にも進んでいる。まなぶは、芸人がダンスを披露する同番組の人気企画「踊りたくない芸人」に度々出演していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆カミナリ竹内まなぶ、全治8週間の怪我
