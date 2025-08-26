¡Ö4¿Í¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤À¡×É×¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Ä¸µ¥â¡¼Ì¼¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¡Ä¥Ñ¥Ñ°Î¤¤¤Í¡×¡Ö£×¿ù±º²È¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×
¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤£¶¿Í
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿º°Ìî¤¢¤µÈþ¤¬²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ï¤â¤¦²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ñ¥Ñ¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæÍ£°ì¤ÎÏ¢µÙ¤Ç²ÈÂ²¤Ç1Çñ2Æü¥ë¥¹¥Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²ÆµÙ¤ß¤ÎËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤ÎËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¿ù±ºÌÂçÅê¼ê¤È4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î²ÈÂ²6¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ï¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö4¿Í¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÇÈè¤ì¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ë²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ°Î¤¤¤Í¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¡×¡Ö¤³¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Î£×¿ù±º²È¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º°Ìî¤Ï¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Â´¶È¸å¤Î2011Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£17Ç¯1·î¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È(Åö»þ¡¢¸½ÆüËÜ¥Ï¥à)¤Î¿ù±ºÌÂçÅê¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ±Ç¯5·î¤ËÂà¼Ò¡£Æ±Ç¯9·î¤ËÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢21Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢24Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
