秋元真夏、ノースリ＆オフショル衣装で素肌見せ「洋服も髪型も似合う」「笑顔が眩しい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】元乃木坂46の秋元真夏が26日、自身のInstagramを更新。バースデーイベントでの衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】秋元真夏、二の腕スラリのノースリ姿
秋元はバースデーイベントを開催したことを報告し、「楽しかったー！！」と回顧。「アイドルを卒業して2年半が経ちますがこうして応援してくださる方がいることに心から感謝の気持ちでいっぱいです」とファンに感謝を伝えた。写真では、ノースリーブのワンピースやオフショルダーのトップスなど、様々な衣装を着て美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「洋服も髪型も似合う！」「笑顔が眩しい」「可愛すぎて癒やされる」「オフショル大人っぽい」「イベントお疲れ様でした」「来年も楽しみ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】秋元真夏、二の腕スラリのノースリ姿
◆秋元真夏、素肌のぞく衣装姿公開
秋元はバースデーイベントを開催したことを報告し、「楽しかったー！！」と回顧。「アイドルを卒業して2年半が経ちますがこうして応援してくださる方がいることに心から感謝の気持ちでいっぱいです」とファンに感謝を伝えた。写真では、ノースリーブのワンピースやオフショルダーのトップスなど、様々な衣装を着て美しい素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「洋服も髪型も似合う！」「笑顔が眩しい」「可愛すぎて癒やされる」「オフショル大人っぽい」「イベントお疲れ様でした」「来年も楽しみ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】