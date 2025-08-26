２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１５．１８ポイント（０．３９％）安の３８６８．３８ポイントと５日ぶりに反落した。

米関税政策の不透明感が重し。トランプ米大統領は２５日、韓国大統領との会談中に、中国がレアアース（希土類）磁石の米国向け輸出を再び止めれば「２００％関税」を課すことになると記者団に述べている。また、トランプ氏は自身のＳＮＳに、米国のテクノロジー企業に規制をかけている国に対し、大幅な追加関税と半導体の輸出規制を課すと投稿した。売り圧力も意識される。上海総合指数はこのところ上昇基調を強め、約１０年ぶりの高値水準を連日で切り上げていた。

ただ、下値は限定的。政策期待が持続しているほか、相場の先高観が支えだ。中国当局はこのところ、不動産支援や消費刺激、過当競争是正など景気対策を相次ぎ打ち出している。また、野村は最新リポートで、うち野村は、オンショア、オフショアを問わず中国株には依然として上昇余地があり、複数指標に基づくと「バブル」との見方は時期尚早だと指摘した。ほか、ＨＳＢＣなども上昇余地があると指摘している。指数はプラス圏に浮上する場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、医薬の下げが目立つ。江蘇聯環薬業（６００５１３／ＳＨ）が４．７％安、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が３．２％安、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が２．９％安、津薬達仁堂集団（６００３２９／ＳＨ）が２．４％安、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が２．０％安で引けた。

不動産株もさえない。華麗家族（６００５０３／ＳＨ）が２．９％、新城控股集団（６０１１５５／ＳＨ）が２．７％、光明地産（６００７０８／ＳＨ）が２．４％、緑地ＨＤ（６００６０６／ＳＨ）が２．０％ずつ下落した。ハイテク株、金融株、公益株、エネルギー株、軍需産業株なども売られている。

半面、消費関連株はしっかり。免税店の中国旅遊集団中免（６０１８８８／ＳＨ）が３．１％、衣料品の海瀾之家（６００３９８／ＳＨ）が２．９％、スーパーの永輝超市（６０１９３３／ＳＨ）が２．７％、家電の四川長虹電器（６００８３９／ＳＨ）が１．９％、乳製品の北京三元食品（６００４２９／ＳＨ）が０．８％、酒造の舍得酒業（６００７０２／ＳＨ）が０．６％ずつ上昇した。素材株、自動車株、運輸株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１０．９６ポイント（４．０８％）安の２５７．５０ポイント、深センＢ株指数が１９．１０ポイント（１．４２％）安の１３２３．４８ポイントで終了した。

