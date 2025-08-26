自由に重ねる3CEパレット♡全50通りのメイクを楽しむ新作登場

ソウル発の人気ブランド3CEから、待望の新作「レイヤーイットオールパレット」が登場します。アイシャドウ、チーク、コントアーを自由に組み合わせ、全50通りものメイクを叶えられるマルチパレット。パーソナルカラーに合わせて統一感のあるワントーンメイクを楽しむのはもちろん、その日の気分に合わせた遊び心あるカラーアレンジも自在です。8月31日からQoo10メガ割にて先行販売スタート、特典も盛りだくさんです♪

50通りの組み合わせを楽しめる

「レイヤーイットオールパレット」は、アイシャドウ（全5種・各3,840円）、チーク（全5種・各3,120円）、コントアー（全2種・各3,120円）の計12種類をラインナップ。

マグネットでぴたっと重なり、持ち運びも便利です。単品使いはもちろん、組み合わせれば全50通りのオリジナルパレットが完成。自分だけのベストマッチを見つける楽しさも魅力です。

【HERA×フィリックス】新色グロス登場♡クッションファンデの輝きもチェック

パーソナルカラー別おすすめ

イエベ春向け

ブルべ夏向け

イエベ秋向け

ブルべ冬向け

ニュートラル向け

イエベ春向けには「ロージーヒップ×ロージータン×ソフトブラウン」、ブルベ夏には「ピンクヘイズ×ブラッシングヘイズ×アッシュブラウン」など、3CEが提案するワントーンメイクの組み合わせも参考に。

遊び心ある発色ながら、肌に自然に溶け込む絶妙なカラー設計で、捨て色なしのパレットです。

Qoo10メガ割で先行販売

2025年8月31日（日）からQoo10で先行販売開始。メガ割期間中には5000円以上購入で3CEオリジナル巾着プレゼントや、リップ現品のプレゼントなど豪華特典も。

さらに、9月13日からはAmazon・楽天・ZOZOTOWNでも販売予定です。

あなただけのメイクパレットを♡

「3CE レイヤーイットオールパレット」は、全50通りの自由な組み合わせでメイクの可能性を広げる新作です。

アイシャドウ、チーク、コントアーを重ねることで、自分だけの“究極のパレット”が完成。ワントーンで上品に仕上げるのも、カラーで遊ぶのも思いのまま。

特典が充実したQoo10メガ割で、いち早くこの特別なアイテムを手に入れてみてはいかがでしょうか♡