タレント渡辺正行（69）が26日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。最近の失敗について語った。

渡辺は4月、TBSラジオ「ヤーレンズの＃ふらっと」にゲストとして呼ばれたが、午前9時の出演時間を午後9時と勘違い。スタジオから離れた場所にいたため、急きょ電話出演に切り替える事態となった。

この話題について聞かれると、渡辺は「あの時は本当にビックリした」と苦笑した。出演を夜だと思い込んでいたため、前日からゴルフ場入り。放送当日は朝から練習を始めていたという。

すると焦った様子のマネジャーから電話があり「『もしもし！？どこにいます！？』って。どこにいるってさ、何で？って言ったら『ラジオです！』って。え？ラジオ？だって夜でしょ？『いえ、今です！今どこにいます！？』って。今？今ゴルフ場だよ。『今から戻れませんか？』と。今から戻ったら1時間はかかるからな…」とやりとりを振り返った。

やがて冷静になり「俺は完全にとちった！ここからどうしようもない、もう電話でやるしかないな」と判断し、急きょ電話で出演。「その後おわびにさ、（番組に）出て。なんでもやるからって言ったら、どんぐりたけしと渋谷からロケ。ラジオなのにロケ中継」と後日談も語った。また「終わって（スタジオに）戻ってきて。差し入れして、本当に申し訳なかったと。この歳になってあんなことするとは思わなかった」と反省した。

ナイツの2人には「気をつけなきゃいけないよ。朝と夜を間違えちゃダメ」と訴えて笑いを誘った。