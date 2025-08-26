「彼がマラドーナだって？ むしろマドンナだ」３戦無得点の日本人エースを宿敵OBが酷評→地元メディアが怒り「卑劣な攻撃だ」 伝説FWも「哀れ」と反論
セルティックの日本代表FW前田大然は昨シーズン、冬に古橋亨梧が退団して以降、主にCFで起用され、得点を量産。公式戦33ゴールをマークし、リーグのMVPに輝く活躍を見せた。
もちろん評価されているのは、フィニッシャーとしての能力だけではない。チャンスメークや持ち味の献身的な守備でも貢献している。
レジェンドOBのクリス・サットン氏が稀代の英雄を引き合いに出し、「セルティックにとって、マエダはマラドーナみたいなもの」と絶賛するのもそのためだ。
ただ、再びウイングに主戦場が変わった今季はここまで公式戦５試合で１得点。リーグ戦では２アシストをマークしているものの、開幕から３戦ノーゴールに終わっている。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、宿敵レンジャーズのOBであるクリス・ボイド氏は、その日本代表FWについて、「彼ら（セルティック）は、マラドーナのような選手だと言われた彼を引き留めることに成功した。今の前田は、むしろマドンナのような存在だ」と揶揄した。
『67 HAIL HAIL』は「前田は常にレンジャーズにとって悩みの種だったため、ボイドがヒーローを卑劣な攻撃の対象にするのも不思議ではない」と皮肉り、サットン氏がこう反論したと伝えている。
「哀れだ。つまり、君は私があの時に言ったことを誤解していたってことだ。チームにとって前田の存在は重要だけど、そのうち頼れなくなるってことだよ」
サットン氏は、日本人エースの将来的なステップアップはやむを得ないと覚悟しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
