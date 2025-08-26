夏の全国高校野球は、沖縄尚学高校の初優勝で幕を閉じた。一方、同時期に東京ドームでは硬式野球の中学年代クラブチーム日本一を決める「全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」がおこなわれていた。

8月11日、開会式でリポートしていたのは日本テレビ・山本里咲アナだ。

「同日の開会式は、巨人対中日戦の後におこなわれており、山本アナは資料を片手に新人の五十嵐にいかアナと熱心に打ち合わせをしていましたよ。その後は中腰で五十嵐アナの記念写真を撮ってあげたりしていて、面倒見の良い先輩という様子でした」（訪れた観客）

入社3年めを迎える山本アナは、同大会のリポートを担当するのも3度め。先輩として後輩の育成をしているのだろう。女子アナ評論家の丸山大次郎氏も彼女に期待の言葉を寄せる。

「國學院大學時代にはミスコンテストでグランプリを受賞し、セント・フォースの学生部門である『スプラウト』に所属して『めざましテレビ』（フジテレビ系）の学生リポーター、『はやドキ！』（TBS系）のキャスター、さらにはテレビ朝日の番組をSNSで紹介する『テレ朝ウォッチガール』やラジオ『gee up sprout』のパーソナリティを務めるなど華々しい経歴の持ち主です。

日テレに入社後は、『Going!Sports＆News』を担当しており、スポーツと報道番組を中心に出演しています」

タレント経験のある山本アナだが、“縁の下の力持ち”として活躍するだろうと丸山氏は続ける。

「派手さよりも、フレッシュで朗らかな笑顔が魅力的なのでスポーツ番組との親和性は高いと思います。スポーツ番組の担当者としては、退社した後藤晴菜アナや徳島えりかアナのポジションになるのではないかと思います。2人ともスポーツ番組でリポートや取材、スタジオでの原稿読みなどで着実にキャリアを積んで、情報報道番組を任される流れでしたが、山本アナの担当番組歴を見ていると、その立ち位置を期待されているような印象がありますね」

さらなる飛躍に期待したい。