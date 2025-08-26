パンサー尾形、7歳娘と『今日好き』鑑賞 妻・あいさん「どんな心境で恋リアをパパと見るのよ」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが25日、オフィシャルブログを更新。7歳の娘・さくらちゃんと尾形が、ABEMAの人気恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』（通称・今日好き）を一緒に観賞する姿を公開した。
【写真】「天井高い！」「モデルハウスか！」オレンジ色のソファに並んで座る尾形と娘
あいさんは「恋リアをパパと見る娘」と題した記事を投稿。「今日はパパが帰ってきてさくちゃんと今日好き観てました」と報告し、オレンジ色のソファに並んで座る尾形と娘の後ろ姿を公開した。
さらに、「どんな心境で恋リアをパパと見るのよ」とツッコミを入れつつ、「お父さんと恋愛ドラマも絶対見れなかった私からしたら本当に凄いよ！」と驚きをつづった。当時の自身について「手を繋いだりハグのシーンの前なんて、『あ、お腹痛いー』ってトイレに駆け込んでた」とユーモア交じりに振り返っている。
一方のさくらちゃんは番組を見ながら「きゃぁー ひゅーひゅー いいねぇぇ」と盛り上がっていたといい、家族のほほ笑ましい様子が伝えられた。
この投稿にファンからは「うちもそう、時代ですね」「もう少しお姉さんになればまた変化がありそう」「あいちゃんの気持ちわかる！」「さくちゃん幸せ」「本当に仲良い家族ってことがわかる」と共感や称賛の声が多く寄せられている。
