モバイル・ワールド・コングレス（ＭＷＣ）２０２５で、シャオミのスマートフォンを手に取る人たち。（３月３日撮影、バルセロナ＝新華社記者／趙丁竽）

【新華社北京8月26日】中国のスマートフォン大手、小米集団（シャオミ）がこのほど発表した4〜6月決算は、売上高が前年同期比30.5％増の1160億元（1元＝約21円）、営業利益が2.3倍の134億元、調整後純利益が75.4％増の108億元だった。

売上高を事業部門別にみると、人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）を融合した「AIoT」と、スマホの相乗効果を狙う「スマホ・AIoT」事業が14.8％増の947億元、スマート電気自動車（EV）やAIなどのイノベーション事業は3.3倍の213億元に急増した。

1〜6月の売上高は前年同期比38.2％増の2272億元、営業利益は2.8倍の266億元近く、調整後純利益は69.8％増の215億元となった。盧偉氷（ろ・いひょう）総裁は業績電話会議で、25年通期の売上高が30％以上伸び、自動車事業も7〜12月に当期で黒字転換する見通しとした。

同氏はスマホ分野では、4〜6月の国内スマホ販売ランキングで1位となり、うち高価格機種は全体の27.6％を占め、割合は前年同期から5.5ポイント上昇したと強調した。

スマートEVでは、高性能セダン「SU7ウルトラ（SU7 Ultra）」が発売からわずか4カ月で販売台数が1万台を超えた。4〜6月のスマートEVの売上高は3.3倍の206億元、売上総利益率は前年同期の15.4％から26.4％に拡大した。

盧氏は、22年から25年6月までの自動車などイノベーション事業向け投資は300億元を超え、新事業の赤字額は依然として大きいと表明。ただ、今年4〜6月のイノベーション事業の赤字額は3億元まで大幅に縮小し、7〜12月は当期で黒字転換する見通しを示し、年間35万台の納車目標達成にも自信を持っていると語った。

さらに、4〜6月の大型家電の売上高は66.0％増え、エアコンの平均販売価格（ASP）も10％程度増だったと述べた。