

中国の不動産大手の万科企業は、2025年上半期に2000億円を超える純損失を計上する見通しだ。写真は同社が分譲した深圳市の高級マンション（万科企業のウェブサイトより）

【写真】実質的に経営破綻した中国の不動産大手、恒大集団が建設していたマンション群。

中国の不動産業界が底なしの不況にあえいでいる。コンサルティング会社の億翰智庫のまとめによれば、中国本土の証券市場にA株（人民元建て株式）を上場している大手不動産会社のうち、7月末までに65社が2025年上半期（1〜6月）の業績予想を発表。6割を超える41社で最終損益が赤字の見通しであることが判明した。

それらの中で最大の予想赤字額を示したのは、広東省深圳市に本社を置く万科企業（バンカ）だ。同社は上半期の純損失が100億〜120億元（約2085億〜2502億円）に達するとしている。

万科企業は中国の不動産業界において、長年にわたり優等生と見なされていた会社だ。しかし2024年に資金繰りが急速に悪化し、1991年の上場以来初の最終赤字に転落。同年の通期純損失は494億7800万元（約1兆316億円）に上った。

決算組み入れにタイムラグ

上半期の予想赤字額が万科企業の次に大きいのは、北京市に本社を置く華夏幸福基業の55億〜75億元（約1147億〜1564億円）、3番目は深圳市に本社を置く金地集団の34億〜42億元（約709億〜876億円）だった。

赤字の業績予想を示した不動産会社の多くは、その要因として（会計上の）繰越勘定科目の金額減少を挙げる。中国の新築分譲住宅は（物件の完成前に販売契約を結ぶ）予約販売がほとんどであり、不動産会社が購入者から受け取った前払い金は、物件の完成・引き渡し後に売り上げおよび利益として計上される。

言い換えれば、ある物件の予約販売収入が決算書の売り上げ・利益に組み入れられるまで1〜3年のタイムラグがある。つまり、2025年上半期の業績予想は2022〜2024年の厳しい販売状況を反映しているということだ。

中国の不動産市況は2021年にピークを打ち、その後は坂道を転げ落ちるように悪化してきた。2021年の新築住宅の総販売面積は約18億平方メートル、総販売額は約18兆元（約375兆円）とそろって過去最高を記録し、不動産業界内で「ダブル18」と呼ばれた。



中国の不動産市況は2021年のピークから坂道を転げ落ちるように悪化した。写真は実質破綻した不動産大手の恒大集団が建設していたマンション群（同社ウェブサイトより）

しかし、2022年にはそれが「ダブル13」に、2023年には「ダブル11」に縮小。2024年の新築住宅の総販売面積は約9億7400万平方メートル、総販売額は約9兆6800億元（約202兆円）にまで落ち込んだ。

7月の販売額は2割超減少

2025年に入ってからも、不動産市況に底打ちの兆しは見えない。市場調査会社の克而瑞のレポートによれば、不動産業界の上位100社による新築住宅の販売額は2025年1月から7月までの累計で1兆8638億4000万元（約38兆8620億円）と、前年同期比12.5％減少した。



中でも直近の7月単月の販売額は2111億6000万元（約4兆4028億円）にとどまり、前年同月比24.3％の大幅な落ち込みを記録した。

不動産業界にとって、夏場はもともと取引の閑散期にあたる。そのため克而瑞は、新築住宅の成約は8月も低迷が続き、（市況が相対的に安定している）大都市と（不況がより深刻な）地方都市の格差や物件毎の人気の差がさらに開くと予想している。

（財新記者：劉清怡、王婧）

※原文の配信は8月1日

（財新編集部）