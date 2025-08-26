俳優の細川直美（51）が、19歳次女の振袖姿を披露した。

【映像】長女の成人式での親子ショット

2002年10月に、俳優の葛山信吾（53）と結婚した細川。22歳の長女と19歳の次女の母でもある。

2024年1月にはブログで、長女が成人式を迎えたことを報告。黒に赤い花が映える振袖を着た長女と、笑顔で並ぶ親子ショットを公開すると、「若くて綺麗なママですね」「成人した、お子さんがいるようには、見えませんね…」などと話題になっていた。

19歳次女の振り袖姿を披露

2025年8月24日の更新では、再来年に成人式を迎える次女と一緒に振袖を選んだことを報告している。「簡単に髪をセットしていただいて、数着、試着をして選びました。再来年の事で、まだまだ先なのでそれまでに気持ちが変わらないと良いけど…なんて思ってしまいます 多分？こちらのお着物になりそうかな？私の成人式の時は、振袖を購入したものの結局、一度しか着ずに箪笥の肥やしになっていて、意外に管理も大変なので、娘たちの振袖はレンタルにしました。」

この投稿に、「今回のお着物もステキです、成人式が楽しみですね」「次女ちゃんにとてもお似合い」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）