歌手の藤あや子さんが自身のブログで、先日保護したキジ猫の「じゃこ天」くんの近況を伝えています。



【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さん家の新顔「じゃこ天」くん 「シャー」にも余裕の藤さん 先輩マル・オレオに会うまであと2週間程度か



藤さんは「男前のじゃこ天くん」と題して早くも親ばかの模様。「うちの子になってからもうすぐ2週間！」とのこと。当初はケージの中や上での写真が多かったですが、「最近はお気に入りの場所が桐タンスの上になりました」としていて、「じゃこ天」くんは神社の木札が奉ってある、同じ場所で我が物顔で寝そべっています。

藤さんによれば「じゃこ天」くんは「カリカリのフードよりもウエットタイプが好き」「３食しっかり食べてすこぶる元気です」とのことで、変わった環境に着実に慣れてきている様子です。





さらに「じゃこ天」くんが時折見せる「シャー」に、藤さんは「男前のシャー顔」と余裕の構え。「1ヶ月検診を終えてから」「マルオレちゃんと触れ合いタイムを設けたいと思っています」と、これからの共同生活を見すえていて、「マル先輩 よろしくお願いしますね」と声がけ。









藤さんは、大きく口を開ける愛猫・マルの写真に、「イエーーーーー」とセリフを当てていて、3頭が仲良く暮らす未来に思いを馳せています。

