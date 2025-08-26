ÅìËÌ¿·´´Àþ¥È¥é¥Ö¥ë¡¡Ï¢·ë¡¦Ê¬Î¥¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤²óÏ©¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨ÁõÃÖ¤Ç¸íºîÆ°¡¡JRÅìÆüËÜ
ÅìËÌ¿·´´Àþ¤¬Áö¹ÔÃæ¤Ë¶ÛµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ºîÆ°¤·¡¢°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÅÅµ¤²óÏ©¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÁõÃÖ¤Ë¸íºîÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÆüÍËÆü¤À¤Ã¤¿º£·î24Æü¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¡ÖE5·Ï¡×¤¬ÂçµÜ¡¼¾®»³´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¤Ë¶ÛµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ºîÆ°¤·¡¢Åìµþ¡¼À¹²¬´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç¤ª¤è¤½3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¶ÛµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ºîÆ°¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÅÅµ¤²óÏ©¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÁõÃÖ¤Ë¸íºîÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ê¤É¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤È¡¢Â¾¤Î¿·´´Àþ¤ÈÏ¢·ë¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¡¢ÅÅµ¤²óÏ©¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Ã±ÆÈ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿E5·Ï¤Î²óÏ©¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÁõÃÖ¤¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÏ¢·ë¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÅÅµ¤²óÏ©¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡¢¸íºîÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²óÏ©¤Î°Û¾ï¤ò¼ÖÎ¾¤¬¸¡ÃÎ¤·¡¢¼«Æ°¤Ç¶ÛµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ºîÆ°¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸íºîÆ°¤¬µ¯¤¤¿¼ÖÎ¾¤ÏÁ°Æü¤Ë¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÁõÃÖ¤¬¸íºîÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
