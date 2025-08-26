ベビー用品ブランドのエジソンママを展開するケイジェイシーは8月21日、「はなまる離乳食スプーン」(550円)を発売した。

「はなまる離乳食スプーン」(550円)

同商品は、可愛らしいデザインと安全性の両立にこだわって開発された、はじめてのフィーディングをサポートするアイテム。

口の奥まで入りすぎないよう、花の形状をしたのど突き防止プレートが付いている。透明素材を取り入れており、フィーディング中でも口の様子が分かりやすくなっている。

おはな型ののど突き防止プレート

スプーンの先端には、食べやすいちょうどよい深さにこだわったフラットな形状を採用している。

食べやすいフラットな形状

底や隅にもフィットしやすくペーストもすくいやすい、やわらかいシリコン素材も特徴。