今日26日の道内は、道北で局地的に大雨となっています。宗谷地方の豊富では午後2時46分までの1時間に降った雨の量が50.5ミリに達し、1976年の統計開始以来最も多い1時間降水量となりました。雨は明日27日まで続く見込みです。土砂災害警戒情報も発表されているため、土砂災害に厳重に警戒して下さい。

統計史上最も多い大雨に 1時間降水量、24時間降水量、日降水量などを更新

今日26日の北海道付近は、低気圧が日本海北部に進み、伴う前線がかかりました。このため、大気の状態が非常に不安定となりました。



この影響で、道北を中心に雨が降っており、局地的に非常に激しい雨となりました。宗谷地方の豊富では午後2時46分までの1時間に50.5ミリの雨が降り、2019年に記録した47.5ミリを上回り、1976年からの統計史上最も多い1時間降水量となりました。午後4時の段階で、まだ雨は降りやんでおらず、この後も雨の量が増える見込みです。この段階で既に24時間降水量、26日に入ってからの日降水量ともに1976年からの統計史上最も多い降水量となっています。

明日にかけて道北、道南を中心に大雨 土砂災害などに警戒

この先も明日27日にかけて雨が降り、道北では局地的に大雨となるでしょう。また、道南でも雨が強まる見込みです。



27日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

・日本海側北部 150ミリ

・日本海側南部 120ミリ

・太平洋側西部 120ミリ

・オホーツク海側北部 120ミリ

の見込みです。



27日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒して下さい。26日午後4時の段階で、雨の量が多くなっている宗谷地方の豊富町や幌延町、留萌地方の天塩町には土砂災害警戒情報が発表されています。土砂災害の発生しやすい崖や沢には絶対に近寄らないようにして下さい。