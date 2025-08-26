ひつまぶし専門店が、愛知の発酵調味料とひつまぶしを組み合わせた特別な御膳を発売
まるや本店は9月1日、中部国際空港 セントレア開港20周年 特別記念御膳第2弾として「"発酵食文化の恵み"秋のひつまぶし御膳」(5,200円)を、まるや本店 中部国際空港店限定で発売する。販売は11月30日まで。
"発酵食文化の恵み"秋のひつまぶし御膳
同メニューは、「まるや本店 中部国際空港店」で、月800食を売り上げる季節のひつまぶし御膳を、愛知が誇る味噌やみりん、醤油などの発酵食文化をテーマに仕上げた特別記念御膳。
「ひつまぶし」には、杉桶で仕込むたまり醤油をベースに、数種類の醤油と三河地方のみりんなどと絶妙なバランスで調合した秘伝のタレを使用。前菜は愛知県の発酵調味料を使用した小鉢で、赤味噌を使用した粟麩田楽、濃口醤油を使った秋刀魚山椒煮、米酢を使用した海老黄身寿司、酒粕ごと楽しめる刻み奈良漬けチーズ、本みりんを使用した丸十蜜煮を用意する。
愛知の発酵調味料を味わえる前菜
メニュー開発には、中部大学の学生も携わった。揚げ物の「帆立真丈レンコン挟み揚げ」と、蒸し物の「蟹入り茶碗蒸し」は、中部大学提案の参考レシピ。酒粕を使用した漬物、デザートには芋羊羹を用意する。
