◇MLB レッドソックス4‐3オリオールズ（日本時間26日、オリオール・パーク）

オリオールズの菅野智之投手がレッドソックス戦に先発。2本の本塁打を浴びるなど、6回4失点で約2か月ぶりの黒星で今季6敗目。また、レッドソックスの吉田正尚選手は3打数2安打、1四球で今月10日以来のマルチ安打をマークしました。

オリオールズでここまで10勝5敗の菅野投手は26日、本拠地のボルティモアで行われたレッドソックス戦に先発登板。レッドソックスとは20日の前回登板でも対戦し、5回を投げ1失点（自責点0）と好投を見せています。

1回は先頭バッターに先頭打者ホームランを許し、いきなり1点を失います。その後は打者3人で切り抜け追加点を許さず最少失点で切り抜けました。

2回は6番・指名打者で出場したレッドソックスの吉田正尚選手と1アウトの場面で今シーズン2回目の対戦に臨みフォアボールで歩かせましたが、続くバッターからは低めのスプリットで三振を奪うなど無失点に抑えます。

オリオールズ打線はそのウラ、ソロホームランで同点に追いつき、続く3回には2アウト満塁からタイムリーヒットで勝ち越して3対1とリードを奪います。

しかし、5回、先頭から連打を浴び1アウト一塁二塁から3番・デュラン選手に変化球を打たれてスリーランホームランで3対4と逆転されます。

続く6回は高めのストレートと低めの変化球で2者連続三振を奪うなど三者凡退に抑え降板、87球を投げ6回4失点、6安打、2四球、6奪三振、2本塁打。試合はそのままオリオールズが3対4で敗れ、菅野投手は今季6敗目、7月3日以来となる黒星となりました。

一方、レッドソックスの吉田選手は9回の打席でライト前にヒットを打ったあと代走が送られて交代しましたが、この試合3打数2安打で今月10日以来のマルチ安打。菅野投手からは2打数1安打1四球で、今季の打撃成績は打率.242、OPS.658としています。