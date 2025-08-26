高級ブランド特化型フリマサイト「ブラバン」のスマホアプリ版がリリース
ブランドバンクは、高級ブランド時計、バッグ、小物等に特化したCtoCフリマサイト「ブラバン」のスマートフォン向け公式アプリを、App StoreおよびGoogle Play Storeにてリリースした。
ブラバンアプリ
同アプリは、Web版「ブラバン」で培った「安心・安全な取引」という強みはそのままに、スマートフォンならではの利便性を最大限に活かして開発した。直感的な操作性により、商品の出品から購入までを、いつでもどこでもスムーズに行える。
「ブラバン」公式アプリ
ウェブサイト版とアカウント情報を連携することで、外出先ではアプリで商品を探し、自宅ではPCの大画面でじっくり商品を確認するといった使い分けもできる。
購入者はチャット機能を使い希望の価格を出品者に直接メッセージで伝えたり、値下げ交渉をすることも可能。
値下げ交渉もできる
