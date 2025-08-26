『インフロニア B.LEAGUE U16 CHALLENGE CUP 2025 Aug.』…SR渋谷U16が大会初優勝を果たす

8月22日から24日、Bリーグユースの大会である『インフロニア B.LEAGUE U16 CHALLENGE CUP 2025 Aug.』がアリーナ立川立飛で行われた。

今回で4回目の開催となった同大会は、「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2025」上位4クラブの琉球ゴールデンキングスU16、横浜ビー・コルセアーズU16、ライジングゼファー福岡U16、サンロッカーズ渋谷U16とともに、チャイニーズ・タイペイのNengren Vocational School U16と、韓国のソウルSKナイツU16を招聘。同世代の選手たちが集結し熱い戦いを繰り広げた。

2つのグループに分かれ予選を戦い、上位のSR渋谷U16、福岡U16、Nengren U16、琉球U16の4クラブが決勝トーナメントへ進出。SR渋谷U16と福岡U16が決勝に駒を進め、78－54でSR渋谷U16が勝利し、大会初優勝を果たした。SR渋谷U16でキャプテンを務めた岸歩武は「タフな試合が続きましたが、チームの一人一人が毎試合成長して、課題が出てもそれにめげずに向き合った結果、優勝することができたと思います」とコメント。「これからもプロを目指してチームを勝たせられる選手になりたいです」と、目標を力強く語った。

■試合結果



＜22日＞



横浜BC U16 51－73 Nengren U16



SR渋谷U16 125－40 SKナイツU16



琉球U16 74－48 横浜BC U16



福岡U16 74－71 SR渋谷U16



Nengren U16 84－77 琉球U16



SKナイツU16 39－118 福岡U16

＜23日＞



横浜 U16 108－44 SKナイツU16 ※交流戦



Nengren U16 52－64 SR渋谷U16 ※準決勝



琉球U16 49－64 福岡U16 ※準決勝

＜24日＞



SKナイツU16 26－128 Nengren U16 ※交流戦



琉球U16 65－70 横浜BC U16 ※交流戦



SR渋谷U16 78－54 福岡U16 ※決勝

■個人表彰 大会MIP



有田直生（福岡U16）



山野井皓（SR渋谷U16）



ウェーアンシェー（Nengren U16）



チュンイツン（SKナイツU16）



エルマスリアダム（横浜BC U16）



照喜名朝葵（琉球U16）

【動画】SR渋谷U16vs福岡U16の決勝戦FULLGAME