寝ている間の集中保湿にも。バターのような質感の秋冬限定「濃密柚子ハンドクリーム」
松山油脂は9月3日、Mマークシリーズから秋冬限定「濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム」(1,100円)を発売する。
濃密柚子(ゆず)ハンドクリーム
同商品は、定番の「柚子(ゆず)ハンドクリーム」と比べ、秋冬に適したバターのような質感の高保湿処方ハンドクリーム。手肌の角質をやわらかくし、カサつきも防ぐ。
中が油分で外側が水溶性保湿成分の粒子を採用。水溶性保湿成分は角質層にすみやかに浸透し、油分は肌の表面に保護膜を作って水分蒸発を防ぐ。水溶性保湿成分としてパンテノールを配合している。就寝前のスペシャルケアにもおすすめとのこと。
秋冬限定品として、みずみずしい質感でベタつかず、肌にすんなりなじむ「柚子(ゆず)の全身保湿クリーム」(1,485円)も販売する。身体はもちろん顔にも使える。
国産柚子果皮から抽出した、柚子精油の香りを採用している。
