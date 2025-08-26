若手指導者のチャンス拡大へ!! 26-27年からJ3監督は「A級ジェネラル」で指揮可、J2昇格後の継続やProライセンス取得の特例も検討中
Jリーグは26日、理事会を行い、2026-27シーズンからJ3クラブの監督指導者ライセンスの基準を変更することを決定した。これまではJ1・J2と同様、JFA Proライセンス(旧:S級ライセンス)の保有が求められていたが、今後はJFA A級ジェネラルライセンス以上の保有が条件となる。
JFA Proライセンスの取得を目指す若手指導者にチャンスを与えるための施策。同日、記者会見に出席した野々村芳和チェアマンは「より多くの指導者にチャンスを与えるにはどうしたらいいか、特に世界では30代でトップリーグの指導者になることが普通にあるなか、日本で同じようなチャンスを与えるにはどうしたらいいかを考えた」と新たな指導者の台頭に期待を示した。
さらに野々村チェアマンは「昇格という結果を出した人は翌年、上のカテゴリでもJ2の指揮を取れて、JFA Proライセンスを取りに行けるようにしたい。その際の必須項目は何なのかをこれから協会の皆さんとも議論しながら、ある程度コンパクトにJFA Proライセンスが取れるようにしていくことを日本サッカー界で決めていこうという流れの一つと考えていただければ」と見解を表明。J3からJ2に昇格した監督には特例を与え、翌シーズンのJ2リーグもJFA A級ジェネラルライセンスで指揮を執ることができ、JFA Proライセンスの取得にも一定の緩和措置が設けられる方向性で検討が進んでいると明かした。
加えて規則では「またはJFA技術委員会においてJFA A級ジェネラル以上のライセンス相当と認められた者」という文言も追加されている。
(取材・文 竹内達也)
