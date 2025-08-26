２６日の東京株式市場はリスク回避目的の売りが広範囲に広がり、日経平均株価は大きく水準を切り下げた。ただ、売り一巡後は下げ渋る動きとなった。



大引けの日経平均株価は前営業日比４１３円４２銭安の４万２３９４円４０銭と３日ぶり反落。プライム市場の売買高概算は２４億８１５５万株、売買代金概算は５兆６２３７億円。値上がり銘柄数は３８６、対して値下がり銘柄数は１１８０、変わらずは５４銘柄だった。



きょうの東京市場は前日の米国株市場で景気敏感株や金融株などが売られＮＹダウが反落しほぼ安値引けとなったことを受け、朝方から利益確定売り圧力の強い地合いとなった。取引時間中にトランプ米大統領がＦＲＢのクック理事を解任すると発表し、これを受けて、外国為替市場でドル安・円高方向に振れたことなどが輸出セクターなどに逆風となり、株価の下げを助長する場面があった。日経平均は一時６００円以上下落し、４万２１００円台まで水準を切り下げたが、その後は押し目買いや買い戻しが下値を支え下げ渋る展開をみせた。売買代金上位の主力株に値を下げるものが目立ち、値下がり銘柄数はプライム市場全体の７３％を占めている。なお、売買代金は指数売買の影響もあって５兆６０００億円台に膨らんだ。



個別では、売買代金首位となったソフトバンクグループ＜9984＞が軟調、サンリオ＜8136＞が売られ、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞など半導体製造装置関連が値を下げた。川崎重工業＜7012＞が安く、東京電力ホールディングス＜9501＞が大きく水準を切り下げた。リクルートホールディングス＜6098＞が下値を探り、ファーストリテイリング＜9983＞も下落した。電算システムホールディングス＜4072＞、第一工業製薬＜4461＞が急落。このほか、アステリア＜3853＞が終始荒い値動きで結局大幅安で引けている。



半面、売買代金２位となった良品計画＜7453＞が小幅ながらプラス圏で引けたほか、古河電気工業＜5801＞も買いが優勢だった。ソシオネクスト＜6526＞が買いを集め、楽天グループ＜4755＞も上値を追った。ＳＢＩホールディングス＜8473＞も上昇。ぴあ＜4337＞が大幅高、デジタルホールディングス＜2389＞、マーキュリアホールディングス＜7347＞も大きく水準を切り上げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト