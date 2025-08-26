『インフロニアBリーグU18エリートリーグ2025』参加クラブ決定…仙台と佐賀のU18が出場権獲得

Bリーグは、8月23日から24日の2日間で「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025 出場決定戦」を開催した。

2025年6月から8月にかけて5地区で開催された「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2025」の結果、各地区の上位2クラブは出場権を獲得しており、続く3位となった北地区の仙台89ERS U18、東地区の川崎ブレイブサンダースU18、中地区の三遠ネオフェニックスU18、西地区の神戸ストークスU18、南地区の佐賀バルーナーズU18の5クラブが同大会に出場。トーナメント戦で出場権を争い、最終的に仙台U18と佐賀U18が、9月5日から3日間行われる「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025」の出場権を獲得した。

インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025 の出場権を獲得した佐賀U18［写真］＝B.LEAGUE

大会の結果は以下のとおり。



■試合結果



＜23日＞



川崎U18 75－66 三遠U18



佐賀U18 72－69 神戸U18



＜24日＞



川崎U18 71－74 仙台U18

■インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025 出場クラブ



レバンガ北海道U18



仙台89ERS U18



宇都宮ブレックスU18



千葉ジェッツU18



サンロッカーズ渋谷U18



横浜ビー・コルセアーズU18



シーホース三河U18



名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18



滋賀レイクスU18



ライジングゼファー福岡U18



佐賀バルーナーズU18



琉球ゴールデンキングスU18

【動画】佐賀U18vs神戸U18出場決定戦FULLGAME