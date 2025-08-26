『インフロニアBリーグU18エリートリーグ2025』参加クラブ決定…仙台と佐賀のU18が出場権獲得

　Bリーグは、8月23日から24日の2日間で「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025 出場決定戦」を開催した。


　2025年6月から8月にかけて5地区で開催された「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2025」の結果、各地区の上位2クラブは出場権を獲得しており、続く3位となった北地区の仙台89ERS U18、東地区の川崎ブレイブサンダースU18、中地区の三遠ネオフェニックスU18、西地区の神戸ストークスU18、南地区の佐賀バルーナーズU18の5クラブが同大会に出場。トーナメント戦で出場権を争い、最終的に仙台U18と佐賀U18が、9月5日から3日間行われる「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025」の出場権を獲得した。


インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025 の出場権を獲得した佐賀U18［写真］＝B.LEAGUE


　大会の結果は以下のとおり。

　■試合結果

＜23日＞

川崎U18 75－66 三遠U18

佐賀U18 72－69 神戸U18

＜24日＞

川崎U18 71－74 仙台U18


　■インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025 出場クラブ

レバンガ北海道U18

仙台89ERS U18

宇都宮ブレックスU18

千葉ジェッツU18

サンロッカーズ渋谷U18

横浜ビー・コルセアーズU18

シーホース三河U18

名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18

滋賀レイクスU18

ライジングゼファー福岡U18

佐賀バルーナーズU18

琉球ゴールデンキングスU18



