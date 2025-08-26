『インフロニアBリーグU18エリートリーグ2025』参加クラブ決定…仙台と佐賀のU18が出場権獲得
Bリーグは、8月23日から24日の2日間で「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025 出場決定戦」を開催した。
2025年6月から8月にかけて5地区で開催された「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2025」の結果、各地区の上位2クラブは出場権を獲得しており、続く3位となった北地区の仙台89ERS U18、東地区の川崎ブレイブサンダースU18、中地区の三遠ネオフェニックスU18、西地区の神戸ストークスU18、南地区の佐賀バルーナーズU18の5クラブが同大会に出場。トーナメント戦で出場権を争い、最終的に仙台U18と佐賀U18が、9月5日から3日間行われる「インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025」の出場権を獲得した。
インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025 の出場権を獲得した佐賀U18［写真］＝B.LEAGUE
大会の結果は以下のとおり。
■試合結果
＜23日＞
川崎U18 75－66 三遠U18
佐賀U18 72－69 神戸U18
＜24日＞
川崎U18 71－74 仙台U18
■インフロニア B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025 出場クラブ
レバンガ北海道U18
仙台89ERS U18
宇都宮ブレックスU18
千葉ジェッツU18
サンロッカーズ渋谷U18
横浜ビー・コルセアーズU18
シーホース三河U18
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18
滋賀レイクスU18
ライジングゼファー福岡U18
佐賀バルーナーズU18
琉球ゴールデンキングスU18
