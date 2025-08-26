「変わらない夢」ニックスの”ルームメート”ブランソンとハートが掲げる来季の目標

ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソンとジョシュ・ハートの2人が、ホストを務めるポッドキャスト番組『Roommates Show』に出演。来シーズンに向けた意気込みを語っている。

ブランソンは、子どもの頃から抱き続けてきた夢として「優勝」を目標に掲げていることを明かした。自身の長年の夢について、次のようにコメントした。

「俺の目標は基本的に、チームで成し遂げるものなんだ。勝つこと、優勝することに尽きる。この夢は昔から変わらないよ。成功の定義は人それぞれだと思うし、中にはお金を稼ぐことが成功と捉える人もいるだろう。それも一つの成功だと思うけど、僕にとっては勝つことなんだ。バスケットボール選手としてどう在りたいか探求し続け、優勝するために出来る限りのことを尽くしていきたい。長々話したけど、俺にとっての成功の定義は昔から変わらないよ。勝つか、負けるか。それだけなんだ」

チームメートでありNBA入り前からの旧知の仲であるハートもブランソンに同調し、優勝への熱意を語った。

「俺の目標も変わってないよ。例えば子どもが生まれたりして、そういった“成功”も体験してきているけど、究極の目標はチャンピオンになることで、その目標は常に変わらず掲げている」

ニックスは昨シーズン、2000年以来25年ぶりとなるカンファレンス決勝進出を果たした。プレーオフでしのぎを削ったボストン・セルティックスやインディアナ・ペイサーズは、ともにジェイソン・テイタム（セルティックス）やタイリース・ハリバートン（ペイサーズ）といった主力選手がアキレス腱断裂で長期離脱することを踏まえても、ニックスは2025-26シーズンのイースタン・カンファレンス優勝の筆頭候補と呼んでも過言ではない状況になっている。

実際に、来シーズンからPrimeでアナリストを務めるブレイク・グリフィン（元ロサンゼルス・クリッパーズ他）は、来シーズンのNBAファイナルを「デンバー・ナゲッツ対ニューヨーク・ニックス」と予想している。

ブランソンやハートと同じビラノバ大出身で今オフに4年の延長契約に合意したミケル・ブリッジズや、昨シーズン開幕直前にミネソタ・ティンバーウルブズから加入したカール・アンソニー・タウンズといったコア選手が引き続き活躍を続けることができれば、ブランソンやハートの長年の夢も実現が近いかも知れない。来シーズンのニックスに注目が集まる。