¾Æ°ÐÃÆ¤ò¼õ¤±¤ÆÇ³¤¨¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¾¯½÷――Âçºå¡ÖºæÂç¶õ½±¡×¤Îµ²±¤òÌ¤Íè¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤°¼¡À¤Âå¤Î¡È¸ì¤êÉô¡É¤¿¤Á
80Ç¯Á°¡¢Âçºå¡¦ºæ»Ô¤ÇÂç¤¤Ê¶õ½±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Ëü9000¸Í¤â¤Î·úÊª¤¬Á´¾Æ¡¦È¾¾Æ¤·¡¢ØíºÒ¼Ô¤Ï7Ëü¿ÍÄ¶¡¢»à¼Ô¤Ï1860¿Í¡£Åö»þ¤ÎÂÎ¸³¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢¼¡À¤Âå¤Ëµ²±¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1941Ç¯¤ËËÖÈ¯¤·¤¿ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡£ÀïÀþ¤¬·ã²½¤¹¤ë1945Ç¯¡¢3·î¤«¤é8·î¤Î½ªÀï¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤Ï8ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õ½±¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖºæÂç¶õ½±¡×¡£7·î10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢100µ¡¤òÄ¶¤¨¤ëB29¤¬ºæ¤ò½±¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿¼ÆÄÔ±Ñ°ì¤µ¤ó¡Ê99¡Ë¤Ïºæ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Âð¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤«¤é¡Ö±«¤¢¤é¤ì¤Î¤´¤È¤¯¡×¹ß¤êÃí¤°¾Æ°ÐÃÆ¡£Ç³¤¨¤µ¤«¤ëÀï²Ð¤ÎÃæ¡¢¼ÆÄÔ¤µ¤ó¤Ï²È¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃÓ¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤ÊËÉ²ÐÍÑ¿å¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢Ä¹»þ´Ö¿È¤òÀø¤á¤ë¤³¤È¤ÇÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
数田さんが「運命の池」と呼ぶ、生死を分けた防火用水。その場所は、現在では飲食店の駐車場となり、当時の面影はありません。
【動画】当時、軍需産業が盛んだった堺の街。アメリカ軍が投下した大量の焼夷弾は堺市域のおよそ6割を焼き尽くしました。
¤½¤Î¤³¤í¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾¤½¸Îá¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÆÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀïÃÏ¤ËÉë¤¯Ä¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¡¢²È¤¬Ç³¤¨Íî¤Á¤ëÁ°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡ÖÀé¿Í¿Ë¡×¤Ï¡¢ÃÆ¤è¤±¤Î¤ª¼é¤ê¤Ë¤ÈËå¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£Ì¤´°À®¤Î¤Þ¤ÞË¥¤¤¿Ë¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É½ªÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡×¤È¼ÆÄÔ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
終戦から80年、当時を知る人たちが高齢化し、こうした戦争の体験を聞く機会は年々貴重に。そんななか堺市では、戦争を知らない世代を「語り部」として育成する事業を去年から始めています。今年は大学生など市民ら38人が参加。空襲を体験した方から直接聞いた話を資料にまとめ、小中学校などに出向いて語り継ぎます。
ÃæÃ«¹§»Ò¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¤ÏÅö»þ6ºÐ¡£¶õ½±¤ÎÂÎ¸³¤ò¿Í¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¤é¤â¸ý¤ò³«¤¯·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºæ»ÔÆâ¤Ç¹©¾ì¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÃ«¤µ¤ó¤Î¼Â²È¡£¶õ½±¤ò¼õ¤±¤Æ²ÈÂ²¤ÈËÉ¶õ¹è¤ËÆ¨¤²¤ë¤È¤¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤Ï¾×·â¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤ÎÆ¬¤Ë¾Æ°ÐÃÆ¤¬Åö¤¿¤ê¡¢ËÉ¶õÆ¬¶Ò¤ò¾Æ¤¤¤¿±ê¤ÏÂÎ¤âÊñ¤à¤Þ¤Ç¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¯½÷¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢Ç³¤¨¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¶á¤¯¤ÎÅÚµïÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Àーー¤½¤Î»Ñ¤¬º£¤âËº¤ì¤é¤ì¤º¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ëÃæÃ«¤µ¤ó¡£
そんな戦争体験者の話を丁寧に聞き取り、〈語り〉にまとめていく参加者たち。語られる情景や思いが小学生などの子どもにもイメージできるか?などを考慮しながら言葉や伝え方に工夫を重ねます。
¸åÆü¡¢¸ì¤ê¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃæÃ«¤µ¤ó¤¬ºæ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ì¤êÉô¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Î³´ô¹¥¹á¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¡£ÃæÃ«¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤òËÜ¿Í¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
「父のマントにくるまれて、私はじっとしていました」「外がどうなってるのか気になって、見なくてもいいのにマントの隙間をのぞいてしまったんです」。そして、80年消えることがなかったあの少女の記憶が語られると、中塚さんの目から涙があふれ出します。
¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ëÃæÃ«¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡Ö²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¹¡£
中塚さんの思いを受け取った語り部たちは、この夏、堺市内の学校をまわって体験を伝えています。80年前の壮絶な体験に熱心に耳を傾ける子どもたち。ある中学生は「戦争ってこんなに悲惨で、負けても勝ってもみんな不幸だということがわかりました」と感想を話します。
80年前、堺で起きた悲劇を繰り返さないため、未来へと思いをつなぐ「語り部」活動。忘れてはならない記憶を受け継いでいくことで「亡くなったお方も浮かばれる」と中塚さんはその意義を語ってくれました。
