¡ØÉÙ³ßÍ¦¼ù´Æ½¤¤Ð¤«¤¦¤±¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡ÄÃÏ¸µ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¼Â¸½¤µ¤»¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó

¡¡8·î26Æü¡¢¡Ø¤Ð¤«¤¦¤±¡Ù¤ä¡ØÀ¥¸Í¤·¤ª¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊÆ²Û¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò·ª»³ÊÆ²Û¤Ï¡¢B¥êー¥°¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉÙ³ßÍ¦¼ù¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¡ØÉÙ³ßÍ¦¼ù´Æ½¤¤Ð¤«¤¦¤±¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯Æ±¸©½Ð¿È¤ÎÉÙ³ß¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤½¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÏÉÙ³ß¤Î¹¥Êª¤Ç¤¢¤ë¥Á¥¥ó¥¦¥£¥ó¥°¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñー¹á¤ë¥Á¥¥ó¥¦¥£¥ó¥°É÷Ì£¡×¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÀéÍÕJ¤Î¥Áー¥à¥«¥éー¤ÎÀÖ°ì¿§¤ËÉÙ³ß¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏÃæ³Ø¤Þ¤Ç¤òÆ±¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç²á¤´¤·¤¿ÉÙ³ß¤Î¡ÖÃÏ¸µ¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ë¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤ë·ª»³ÊÆ²Û¤Î¡ÖÉÙ³ßÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÐÊý¤Î»×¤¤¤¬°ìÃ×¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡ØÉÙ³ßÍ¦¼ù´Æ½¤¤Ð¤«¤¦¤± ¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñー¹á¤ë¥Á¥¥ó¥¦¥£¥ó¥°É÷Ì£¡Ù¤Ï¡¢1È¢80g¡Ê20g¡ß4ÂÞ¡Ë¤Ç²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß1620±ß¡£¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÙ³ß¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÏÁ´5¼ïÎà¤Ç¤¦¤Á1¼ïÎà¤Ï¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
1È¢¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬1ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁ´5¼ïÎà¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÉÙ³ß¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØUNAVERAGE FES.¡Ù¤Î²ñ¾ì¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¬·èÄê¡£9·î13Æü¤è¤ê·ª»³ÊÆ²ÛÄ¾±ÄÅ¹¤Î¿·³ã¤»¤ó¤Ù¤¤²¦¹ñ¡Ê¿·³ã»ÔËÌ¶è¿·ºê¡Ë¡¢¤Ð¤«¤¦¤±STATION¡Ê¿·³ã»ÔÃæ±û¶è²Ö±à¡Ë¡¢Befco¤Ð¤«¤¦¤±Å¸Ë¾¼¼¡Ê¿·³ã»ÔÃæ±û¶èËüÂåÅç¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀéÍÕJ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à³«ºÅ»þ¤Ë¥Áー¥à¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
