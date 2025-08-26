女優の羽田美智子（56）が26日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。MCの東MAXこと東貴博（55）の“ファインプレー”を明かした。

今年6月に上演された舞台「熱海五郎一座」で共演した2人。舞台を振り返りながら「東MAXさんは勘が良くって、どんな球投げても面白い返しをしてくれる天才だと思いました。」と語り、その理由について「だってある日は、1回だけ座長が舞台上で体調を崩されてね？」と、公演期間中に一度だけ座長の三宅裕司が舞台上で体調を崩し、その際に起きた東MAXの“凄すぎるファインプレー”について言及した。

東MAXは当時を振り返り「そうそう熱中症みたいになっちゃったときがあったのよ。それで“もうだめだ”と思って、三宅さんはそのまま袖にはけたときがあって、それではけた後に三宅さんが出るシーンがちょっとだけあったのよ。で、30分休憩があって、この後どうしようかってなったときに“あ。じゃあ僕行きます”って言って」と、出番が残っている座長に代わり急きょ代役を務めたという。

羽田はこの出来事が忘れられないといい「そうなんです〜！東さんが三宅さんのセリフを難なくこなして。お客さん絶対分からなかったし、みんなで“凄いや〜あんな急にできないよ！”って言ったけど、それをやっちゃうんですよ！」と、役者でも難しい突然の代役を見事果たした東MAXを大絶賛した。